Alegrete registra o melhor Ideb da série história e consolida avanço na educação básica

A educação pública de Alegrete alcançou um marco histórico. O município registrou 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o melhor resultado desde o início da série histórica, em 2005. O desempenho confirma uma trajetória de crescimento construída ao longo de quase duas décadas e coloca a cidade entre os destaques da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, comentou o secretário de educação e cultura, Rodrigo Guterres.

O resultado representa um avanço em relação à edição anterior do indicador e reflete a melhora da aprendizagem nas escolas da rede pública. O Ideb é o principal índice utilizado pelo Ministério da Educação para avaliar a qualidade da educação básica brasileira, combinando o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática com as taxas de aprovação escolar.

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Em Alegrete, os dados mostram que a evolução foi impulsionada por uma taxa de aprovação de 96% nos anos iniciais, aliada ao crescimento do rendimento dos alunos nas avaliações nacionais. O município passou de 3,1 pontos em 2005 para 5,7, acumulando uma evolução de 2,6 pontos, o maior avanço já registrado na rede.

Além do crescimento histórico, o desempenho coloca Alegrete entre os melhores resultados da Fronteira Oeste. No comparativo regional dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o município aparece atrás apenas de São Gabriel e Manoel Viana, superando cidades de maior porte, como Uruguaiana, além de Rosário do Sul, Quaraí e Itaqui.

Apesar da conquista, os números também revelam um desafio importante para a educação local. Nos anos finais do Ensino Fundamental, o Ideb cai para 4,8, enquanto no Ensino Médio o índice recua para 3,3, indicando que parte dos estudantes perde rendimento ao longo da trajetória escolar.

Especialistas em educação apontam que essa redução é um fenômeno observado em diversas regiões do país e está relacionada a fatores como aumento da evasão escolar, dificuldades de aprendizagem acumuladas e mudanças no perfil das disciplinas ao longo da vida escolar. Para reverter esse cenário, são consideradas fundamentais políticas de reforço pedagógico, acompanhamento individual dos estudantes, valorização dos professores e estratégias permanentes de permanência na escola.

Embora os desafios permaneçam, o resultado obtido nos anos iniciais demonstra que os investimentos realizados na alfabetização e nos primeiros anos da educação básica vêm produzindo efeitos concretos. O principal objetivo agora passa a ser garantir que esse desempenho acompanhe os estudantes até a conclusão do Ensino Médio.

Confira do números

Anos Iniciais (1º ao 5º ano)

Ideb: 5,7

Anos Finais (6º ao 9º ano)

Ideb: 4,8

Ensino Médio

Ideb: 3,3

Indicadores

Taxa de aprovação: 96%

Melhor resultado da série histórica

Evolução de 3,1 (2005) para 5,7

Crescimento acumulado de 2,6 pontos

Comparativo regional – Ideb (anos iniciais)

São Gabriel – 6,1

Manoel Viana – 5,9

Alegrete – 5,7

Uruguaiana – 5,5

Rosário do Sul – 5,4

Quaraí – 5,3

Itaqui – 5,2

Números que chamam atenção

5,7 – Maior Ideb da história de Alegrete.

96% – Taxa de aprovação nos anos iniciais.

2,6 pontos – Crescimento acumulado desde 2005.

353º lugar – Colocação entre os municípios do Rio Grande do Sul, demonstrando evolução consistente e competitividade em relação às demais redes municipais.