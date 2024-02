Alegrete registra pelo segundo ano o maior PIB agropecuário do Estado.

E pelo segundo ano consecutivo, Alegrete, registrou o maior PIB agropecuário do estado.

Com destaque para a produção de arroz, soja e bovinos, a cidade da Fronteira-Oeste é um exemplo da recuperação após a estiagem que afetou os números do Estado em 2020 e concluiu 2021 com um VAB de R$ 1,13 bilhão, 1,51% do total do segmento no Rio Grande do Sul.

O aumento do cultivo da lavoura de soja que ja chega a 100 mil ha, mais o cultivo de arroz e trigo associado a produção pecuária mostra força do agro aqui na Terceira Capital Farroupilha. O setor tem força e tem atraído produtores de outras regiões do RS e faz que com isso o Município seja uma nova fronteiras agricolas do RS, visto que ainad tem muita terra para implementar produção agropecuária

O município registrou maior participação no segmento da Agropecuária no Valor Adicionado Bruto (VAB), que é o PIB menos o valor dos impostos. A lista dos cinco maiores da agropecuária segue com Tupanciretã (1,46% do total), Dom Pedrito (1,40%), São Gabriel (1,39%) e Palmeira das Missões (1,31%).