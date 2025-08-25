Alegrete registra queda nos indicadores criminais no acumulado do ano

O município de Alegrete reduziu a criminalidade nos sete primeiros meses do ano, num comparativo com o mesmo período de 2024. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do RS, através do painel dos indicadores criminais.

Alegrete registrou 10 homicídios de janeiro a julho de 2024. Já neste ano, até julho foram um homicídio e outros dois com potencial maiores de criminalidade, um latrocínio e um feminicídio. Dos sete principais tipos de crimes listados pelos indicadores, o município teve redução em seis deles, apenas o furto de veículos teve um pequeno aumento.

Os furtos em 2025 tiveram um acumulado de 321, contra 405 ocorridos de janeiro a julho de 2024. Outra queda significativa foi os abigeatos. Dos 42 praticados até julho do ano passado, em 2025 somam 15 crimes. Os estelionatos tiveram uma redução de menos de 5% em relação a 2024. Neste ano até o sétimos mês do ano, a polícia contabilizou 251 vítimas dos estelionatários.

Os casos envolvendo tráfico e posse de drogas também houve queda. Em 2024, até julho eram 84 crimes. Já em 2025 o acumulado do ano é 67 registros policiais. Os roubos também tiveram redução. Até agora são 18 crimes, contra 36 registrados no mesmo período de 2024. Os delitos relacionados à armas e munições seguiram a tendência dos demais. Até julho a polícia registrou 20 casos. No ano passado, até julho somaram 22 crimes deste tipo. Os furtos de veículos tiveram um a mais em relação ao sete primeiros meses de 2024, quando foram notificados 4 casos.

O Rio Grande do Sul fechou os primeiros sete meses de 2025 com queda de 17% no índice de mortes violentas, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os homicídios dolosos diminuíram 22%, com 647 casos contra 826 de janeiro a julho de 2024. As ocorrências de latrocínio retrocederam 27%. Foram 16 vítimas em 2025 frente as 22 no ano anterior. Já os feminicídios subiram de 35 para 45, indicador impactado ainda pelo final de semana de páscoa em que foram registrados 10 óbitos.

Nos crimes contra o patrimônio, o Estado também apresentou reduções. As ocorrências bancárias despencaram 67%, com sete situações nos primeiros sete meses de 2025, contra 21 no ano passado. O roubo a pedestre diminuiu de 9.140 para 7.527 (-18%), enquanto o roubo de veículos caiu 9%, passando de 1337 para 1.215 casos.

Os incidentes em transportes coletivos tiveram retração de 22%, com 154 de janeiro a julho de 2025, frente à 197 do ano anterior. Em estabelecimentos comerciais, os casos diminuíram de 2.864 para 2.462 (-14%). Já no campo, as ocorrências de abigeato seguem em queda. Foram 1.785 situações, contra 1.974 em 2024 (-10%).

Mês de julho com queda em alguns indicadores e aumento em outros

Em julho, os casos de roubo a pedestre, abigeato, as ocorrências em estabelecimentos comerciais e em transporte coletivo apresentaram queda no comparativo com o mesmo período do ano passado. Com essa diminuição, tais indicadores registraram os menores índices da série histórica, que começou em 2010.

As ocorrências em transporte coletivo despencaram 65%, com oito em 2025 contra 23 em 2024. Nos estabelecimentos comerciais a queda foi de 10%, passando de 350 casos para 315. Os crimes de abigeato caíram de 316 para 268 (-15,2%), enquanto os roubos a pedestres diminuíram de 1.162 para 1.136 (-2%).

Ainda na comparação mês a mês, o RS registrou baixa de 25% nos latrocínios (de quatro para três) e alta de 25% de homicídios dolosos (de 75 para 94). Os feminicídios subiram de cinco para nove casos. As ocorrências bancárias variaram de duas para três, enquanto os roubos de veículos aumentaram em 17% (de 140 para 164).