Alegrete registra queda nos índices de criminalidade no 1º semestre de 2025

O primeiro semestre do ano finalizou com queda de 22% nas mortes violentas em todo o Estado. Os latrocínios caíram 28% neste ano, quando foram registradas 13 ocorrências, em comparação com as 18 do primeiro semestre do ano anterior. Os homicídios reduziram 27%: foram 549 vítimas em 2025, frente às 750 em 2024. Os feminicídios apresentaram um aumento de 30 para 36 no período de janeiro a junho de 2025.

Em Alegrete, o mês de junho encerrou com um caso de latrocínio e nos seis meses do ano, um homicídio. No primeiro semestre de 2024, foram seis assassinatos no município. Conforme os indicadores criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do RS, o sexto mês do ano no município teve 38 furtos; 22 estelionatos e nenhum caso de abigeato de conhecimento da Polícia Civil. A cidade ainda teve dois casos de delitos relacionados à armas e mais dois casos envolvendo posse e tráfico de drogas.

A queda pode ser comparada entre os três maiores indicadores. Nesse semestre de 2025, Alegrete contabilizou 10 abigeatos, 264 furtos e 216 estelionatos. Comparando com o 1º semestre, quando foram 39 abigeatos, 359 furtos e 219 estelionatos. Em junho de 2024, ocorreram 50 furtos, nesse mesmo mês desse ano, foram 38 crimes. Dos três abigeatos em junho do ano passado, nesse não houve registro. Em 2024, o mês de junho encerrou com 38 vítimas de estelionatários, agora em 2025, em junho foram 22 casos de ação de estelionatos.