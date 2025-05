Alegrete registra queda nos índices de criminalidade

De modo geral, o Rio Grande do Sul registrou o mês de abril com os menores índices de criminalidade em toda a série histórica, iniciada em 2010. Os números dão sequência à melhora nos indicadores de segurança no Estado, área que é uma das prioridades do governador Eduardo Leite.

Em Alegrete, Os dados foram registrados entre 1º e 30 de abril e publicados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) e publicados no dia 13. No quarto mês do ano, o município contabilizou 85 ocorrências. Num comparativo com o mesmo período do ano passado, quando foram 101 registros. Março de 2025 foram 104 boletins feito pela Polícia Civil. Na série histórica dos indicadores é possível conferir que em abril de 2021, a cidade teve 137 ocorrências criminais.

Em Abril de 2025, Alegrete teve apenas um caso de abigeato e um roubo. Estelionatos foram 31 vítimas, já os furtos totalizaram 36 casos. Cinco delitos relacionados à arma e munições e 11 prisões envolvendo tráfico de drogas. Considerando o quadriênio é possível destacar a redução dos crimes rurais (abigeato), uma leve redução da ação dos estelionatários. Pequena oscilação nos crimes de furtos e uma crescente nos casos de posse e tráfico de drogas no município, entre janeiro e abril. Em 2024 nos quatro primeiros meses do ano foram três homicídios, todos ocorridos no mês de janeiro. Neste ano, até maio houve um homicídio doloso, registrado em fevereiro.

No RS, houve uma redução de 67% nos crimes de latrocínio, com apenas uma ocorrência registrada em relação ao mesmo período do ano anterior. Os homicídios dolosos tiveram queda de 33%, passando de 117 vítimas em 2024 para 78 em 2025. O total de crimes violentos letais intencionais caiu 20%, de 138 para 111 vítimas.

Os crimes contra o patrimônio também seguem diminuindo. Nenhuma ocorrência bancária foi observada no período. Outra queda expressiva foi no número de roubos em transportes coletivos, que passou de 39 para 21 – uma redução de 46%. Os roubos a pedestres caíram 34%, de 1.485 para 982 casos.

O Estado também registrou queda no número de abigeatos, de 253 para 211 ocorrências – redução de 17%. Por sua vez, o roubo de veículos caiu 12%, de 187 para 165. As ocorrências comerciais, que em 2024 eram 491, caíram para 310 casos, diminuindo 37%. A única alta registrada foi a de feminicídios, com dez casos em quatro dias, durante o feriado de Páscoa.