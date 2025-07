Alegrete registra redução consistente da criminalidade no primeiro semestre de 2025

Share on Email

A Brigada Militar de Alegrete divulgou os dados consolidados dos indicadores criminais do município, comparando o primeiro semestre de 2025 com o mesmo período de 2024. A análise demonstra redução em diversos tipos de crime, especialmente delitos patrimoniais e violentos, resultado de ações integradas entre Brigada Militar, Polícia Civil e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O levantamento considerou o período de janeiro a junho de cada ano, permitindo análise técnica baseada na sazonalidade criminal, que sofre influência de fatores como clima, calendário escolar e eventos locais.

Principais reduções

Os seguintes crimes apresentaram queda:

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI): de 8 para 2 ocorrências (-75,0%)

Roubo a pedestre: de 21 para 6 ocorrências (-71,4%)

Abigeato: de 39 para 10 ocorrências (-74,4%)

Furto em veículo: de 22 para 15 ocorrências (-31,8%)

Furto qualificado: de 33 para 29 ocorrências (-12,1%)

Estelionato: de 219 para 216 ocorrências (-1,4%)

Roubo em residência: de 4 para 1 ocorrência (-75,0%)

A redução nos casos de abigeato está vinculada ao trabalho da Patrulha Rural, que intensificou o policiamento em propriedades no interior. Já os roubos a pedestres e em residências diminuíram em função do aumento do policiamento ostensivo urbano.

Furto de veículo: aumento proporcional, mas sem impacto relevante

O furto de veículos foi o único crime a apresentar aumento, passando de 3 para 5 ocorrências (+66,7%). Apesar da variação percentual, o volume absoluto é baixo e não indica tendência de crescimento, sendo todos os veículos recuperados posteriormente. Confira o histórico de cada caso registrado no semestre:

GM/S10 – Furtada em 05/01/2025 no Centro. Ocorreu após desentendimento entre casal na saída de festa. Veículo devolvido.

GM/Kadett – Furtado em 02/02/2025 no Centro. Veículo localizado pela Brigada Militar e suspeito preso.

Yamaha/YBR – Furtada em propriedade rural em data não identificada, notada em 04/02/2025. Recuperada em 25/02/2025 após divulgação em redes sociais.

Honda/CG – Furtada em 14/03/2025 no bairro Maria do Carmo. Veículo localizado e suspeito preso.

Honda/CG – Furtada em 19/05/2025 no bairro Progresso. A motocicleta, emprestada a terceiro, foi localizada em posse de outro indivíduo que também foi preso com pequena quantidade de droga.

O tráfico de entorpecentes subiu de 28 para 35 ocorrências, flagrantes, (+25,0%). A elevação está relacionada ao aumento do número de prisões, resultado direto de abordagens qualificadas, cumprimento de mandados e ações específicas contra o tráfico.

A redução geral nos índices criminais é atribuída ao trabalho integrado entre Brigada Militar, Polícia Civil e Ciosp, que articulam operações conjuntas, patrulhamentos direcionados e investigações qualificadas, atuando de forma preventiva e repressiva.

Os dados apontam tendência de redução consistente da criminalidade em Alegrete no primeiro semestre de 2025. As forças de segurança seguem monitorando os indicadores com foco na prevenção, repressão qualificada e articulação conjunta para manter a segurança da população.