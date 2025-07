Alegrete registra semestre com mais de 140 notificações de agravos relacionados ao trabalho

No último dia 27, foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que tem o objetivo conscientizar empregados e empregadores sobre a importância de promover ações que garantam ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Busca-se, assim, reduzir os índices de doenças relacionadas ao trabalho e minimizar a incidência de acidentes e mortes decorrentes da ausência ou inobservância das medidas preventivas.

Instituída pelas Portarias nº 3236 e nº 3237, em 27 de julho de 1972, a data é essencial para mostrar que acidentes de trabalho são previsíveis e preveníveis, e devem ser evitados por meio de políticas públicas e práticas responsáveis de saúde e segurança, em ambientes e processos de trabalho.

Em Alegrete, o 1º semestre de 2025 encerrou com 145 notificações de agravos relacionados ao trabalho. Um número inferior comparado ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 162 notificações nos primeiros seis meses do ano e com três óbitos no município relacionados ao trabalho.

O mês de março teve 39 notificações, sendo o de maior número e junho encerrou com apenas seis notificações. Nesse contexto, as organizações podem contar com a atuação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, visto que esses profissionais são capacitados para promover a saúde dos trabalhadores, prevenir acidentes e realizar tratamento e reabilitação em caso de acidentes com sequelas.

Conforme dados apurados pelo Cerest em Alegrete, no ano de 2024 foram notificados 1.698 casos de doenças ou acidentes relacionados ao trabalho na área de abrangência do Cerest Oeste, ou seja, todos os dias, mais de quatro trabalhadores foram atendidos por doenças ou acidentes relacionados ao trabalho na Fronteira Oeste.

Os dados levam em conta três tipos de ocorrências durante o trabalho. O acidente típico que ocorre no decorrer da jornada laboral do trabalhador. O de trajeto que é registrado durante o deslocamento e as doenças agravadas pela jornada.

Além da disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários, as organizações precisam implementar ações contínuas e eficazes, como campanhas de conscientização, atualização de práticas de gestão e promoção de rotinas saudáveis, entre outras medidas que contribuam para a prevenção de acidentes.

Vale ressaltar que os capacetes, luvas e máscaras, muito difundidos como EPIs para evitar acidentes de trabalho, na verdade, reduzem os danos ao trabalhador em caso de acidente. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab), a cada 03 horas e 47 minutos um trabalhador morre em decorrência de acidente de trabalho no Brasil, considerando somente registros de trabalhos formais.