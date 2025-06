Alegrete registra um dos maiores avanços no Programa de Integração Tributária

A Receita Estadual (RE) disponibilizou a pontuação definitiva relativa ao segundo semestre de 2024 dos municípios que participam do Programa de Integração Tributária (PIT). O programa incentiva ações de interesse mútuo entre Estado e municípios no crescimento da arrecadação do ICMS, repercutindo nos repasses dos recursos às prefeituras. A Portaria Sefaz 035/2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O município de Alegrete alcançou um dos maiores avanços do Estado na avaliação do Programa de Integração Tributária (PIT), promovido pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, que avalia semestralmente a atuação dos municípios em ações de combate à sonegação fiscal, estímulo à emissão de documentos fiscais e fortalecimento da cidadania tributária.

No segundo semestre de 2024, o município conquistou 92 dos 100 pontos possíveis, um salto expressivo em comparação com os 18 pontos registrados no mesmo período de 2019. O resultado evidencia o comprometimento da atual gestão da Secretaria de Finanças e Orçamento com o aumento da arrecadação sem elevação de impostos, por meio de medidas sustentáveis e educativas.

O Programa de Educação Fiscal, eixo fundamental do PIT, teve pontuação máxima e se tornou referência nacional, recebendo premiação em 2023 pelas boas práticas de conscientização da população sobre o papel social dos tributos.

O programa é desenvolvido de forma voluntária por servidores municipais engajados, com ações nas escolas, campanhas de comunicação, concursos estudantis e projetos temáticos.

Além disso, o trabalho de campo realizado pelas equipes da Turma Volante Municipal, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Estadual, tem garantido a fiscalização efetiva do transporte de mercadorias em trânsito, inibindo a circulação de cargas irregulares e promovendo justiça fiscal. A ação, alinhada com a atuação da SEFAZ-RS, fortalece o controle de circulação de bens, especialmente no contexto regional.

Outra ação que merece destaque é a Nota Premiada do Baita Chão, que também faz parte do PIT, onde no início de Abril, o município pela primeira vez sorteou um veículo 0km, além da manutenção mensal do sorteio de R$ 2.000,00 através da plataforma de sorteio do Estado.

Apesar dos resultados positivos, há uma preocupação latente com as diretrizes iniciais da Reforma Tributária, que preveem a extinção do PIT. “É fundamental garantir a permanência do Programa de Integração Tributária em qualquer novo modelo tributário, pois ele promove a cooperação entre Estado e municípios e valoriza quem trabalha pela arrecadação consciente e justa”, destaca Márcio Mombach, Diretor de Administração Tributária do município.

Segundo Mombach, “os números do PIT mostram que é possível aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, apenas aprimorando a gestão, a fiscalização e a educação. “Tenho orgulho de fazer parte de uma equipe que trabalha efetivamente, com ética e dedicação, em prol de uma cidade mais justa e sustentável”.

A evolução registrada por Alegrete é mais do que um indicador técnico: é um reflexo de uma nova cultura de responsabilidade fiscal, que valoriza a transparência, o trabalho conjunto e o retorno social dos tributos.

A pontuação no PIT de Alegrete passou de 18/100 pontos em 2019 para 92/100 pontos em 2024, refletindo uma transformação estrutural e estratégica na atuação da Secretaria de Finanças e Orçamento. A evolução comprova o fortalecimento da Educação Fiscal como política pública, a inserção qualificada do município no Programa Nota Fiscal Gaúcha e a intensificação das ações de combate à sonegação e de integração com a SEFAZ-RS.

Comparativo de Pontuação – PIT Alegrete: Semestre 2019 x 2024:

O Estado disponibiliza recursos financeiros para os municípios participantes do programa, com base em critérios de pontuação. Os municípios recebem pontuação conforme sua atuação nas áreas:

◦ Educação Fiscal (escolas, capacitações, campanhas)

◦ Vigilância de emissão de documentos fiscais (Nota Fiscal)

◦ Fiscalização tributária integrada (ex: feiras, empresas, MEIs)

◦ Atividades de apoio à formalização de negócios e combate à informalidade

◦ Ações do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG).

Essa pontuação influencia o repasse de valores do ICMS ao município por meio da cota-parte. “A evolução registrada por Alegrete no PIT representa mais do que uma pontuação: é a consolidação de uma política fiscal moderna, transparente e educativa, que deve ser defendida e aprimorada em qualquer cenário institucional futuro” destaca o Secretário da pasta José Luis Cáurio.

Referente ao desempenho dos municípios, somando os cinco grupos de ações do PIT, 142 melhoraram o resultado, 52 registraram queda e 303 permaneceram estáveis (com variações de no máximo cinco pontos) em comparação com o primeiro semestre de 2024. Com isso, o total de pontos alcançados pelos municípios no segundo semestre foi de 28.585, número cerca de 5% acima do primeiro (27.280 pontos).