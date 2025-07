Alegrete repleto de eventos neste fim de semana

Logo no começo da manhã, a partir das 8h ocorre a Feira do Produtor no espaço do Feirante ao lado da Unipampa na Zona Leste. No Jockey, nos dias 5, 6 e 7, acontece IX Edição da Penca da Soja. Paralelo a este evento ocorre o grande Prêmio Pai e Filho e também o VII Leilão Titãs da Velocidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ainda no fim de tarde, a carreta Brinca D+ estará circulando pelas ruas da cidade. Nos últimos dias, um público bem considerável pôde desfrutar da estrutura e da animação dos integrantes do veículo de entretenimento e promete agitar ainda mais neste fim de semana em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No domingo (6), logo pela amanhã, ocorre a primeira edição do Sprint Alegrete. Uma super corrida de rua que promete levar um bom público para essa grande atividade física. No CTG Farroupilha a partir das 14h, ocorre o tradicional Bingo da entidade, com diversos prêmios e comidas típicas da época. No mesmo horário, acontece a mateada na Praça dos Patinhos da Erva Mate São Gabriel com diversas atrações e atividades, como vacinação ao público presente.

A partir das 17h, no Rancho Novo, o Grupo do Bola vem para fechar o domingo com aquele pagode envolvente que os alegretenses gostam. Muita música boa que promete levar um bom grupo ao local na Cidade Alta.