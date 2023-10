Alegrete respira esporte neste fim de semana no OktoberSportaDay

Share on Email

O evento é uma atividade voltada para a prática de esportes em massa no município, com mais de 25 modalidades. O projeto promete movimentar um grande número de desportistas no Baita Chão.

A OktoberSportDay promete agitar os desportistas locais. Inicialmente, o evento ocorrerá nos dias 28 e 29, e terminará nos dias 18 e 19, quando a cidade sediará as finais do campeonato brasileiro e gaúcho de velocross.

Neste sábado (28), uma intensa programação das 8h às 18h reunirá quase 30 modalidades. A praça Rui Ramos será o QG inicial da OktoberSportDay. Dali, diversos atletas e praticantes das modalidades envolvidas farão apresentações para o público, que poderá interagir. No domingo (29), a programação prossegue logo cedo com a largada da Meia-maratona da Independência. Paralelamente, ocorrerá no parque o campeonato brasileiro de som automotivo e outras atividades. (Veja a Programação).

A Associação Desportiva e Cultural de Alegrete, em parceria com a prefeitura e o Exército Brasileiro, está unida para realizar o evento que já é considerado o primeiro festival esportivo do Brasil. Serão quatro dias de intensas programações voltadas para o esporte e inclusão.

A OktoberSportDay tem como missão fomentar práticas esportivas e impulsionar a transformação social e cultural por meio de atividades esportivas, recreativas, culturais, competições, exposições de carros, motos, bikes, festas e música. A organização possui uma visão clara de se consolidar como o maior festival esportivo do Brasil, colaborando para que jovens possam praticar atividades, evitando tempo ocioso e descaminhos. Além disso, o evento oportuniza o desenvolvimento da economia local ao atrair praticantes, visitantes e turistas, enquanto promove o Alegrete para todo o Brasil.

Um dos idealizadores do projeto, Jonatan Cassol, compartilhou que a iniciativa foi concebida para promover a prática esportiva em Alegrete. “Sempre fui apaixonado por atividades esportivas, e essa ideia foi colocada em prática no OktoberSportDay”, afirmou o idealizador.

A direção do OktoberSportDay está arrecadando fraldas e alimentos não perecíveis, que serão destinados a algumas entidades de Alegrete.