Alegrete reúne atrações para todos os públicos no segundo fim de semana de agosto

A programação contempla públicos de diferentes estilos e idades, oferecendo opções de lazer durante todo o sábado e domingo.

A movimentação começa no sábado (8), logo pela manhã, com mais uma edição do tradicional Brique da Praça, a partir das 9h, na Praça Getúlio Vargas. Em clima de Dia dos Pais, o evento reunirá feirantes, comerciantes, artesãos, expositores, escritores, artistas e diversas atrações culturais, transformando o coração da cidade em um espaço de convivência, lazer e valorização dos empreendedores locais.

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À noite, os olhares se voltam para o Clube Juventude, que recebe um dos grandes eventos do fim de semana. O cantor Alex Ronaldo sobe ao palco em grande show promovido pela LG Eventos e GM Produções. A expectativa é de casa cheia para a apresentação, que promete reunir fãs da música sertaneja de toda a região. Os ingressos seguem à venda e a organização trabalha nos últimos preparativos para receber o público.

Além dos eventos programados, os tradicionais espaços gastronômicos, bares, restaurantes e casas de entretenimento da cidade também devem registrar intensa movimentação ao longo do fim de semana, impulsionando a economia local e reforçando Alegrete como destino de lazer para moradores e visitantes.

No domingo (9), as atenções se dividem entre o esporte e a música. A partir das 15h30, o Estádio Municipal Farroupilha será palco da estreia da Seleção da Liga Alegretense de Futebol (LAF) na 5ª Copa Fronteira. O adversário será a equipe do 14 de Julho, marcando o retorno de Alegrete à competição após vários anos de ausência. A expectativa é de bom público para incentivar a equipe nesta nova caminhada.

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Já no fim da tarde e início da noite, o ritmo muda com o Pagode do Gaspar, que acontece na Sociedade Italiana. O evento contará com apresentações de Daniel Rodrigues, Samba Chique e Elles Dois, prometendo muita música e animação para a galera do pagode. Além disso, as escolas de samba do carnaval estarão representadas no evento.

Encerrando a programação, a partir das 21h, o GT Adão Brandolt promove a tradicional Domingueira do GT, em edição especial de Dia dos Pais. A animação ficará por conta do grupo Os Cumpadi, além de sorteios para os pais presentes durante o baile, reunindo tradição, música gaúcha e confraternização.

Com uma programação diversificada, o segundo fim de semana de agosto promete movimentar todos os cantos de Alegrete, oferecendo alternativas para quem prefere cultura, esporte, música sertaneja, pagode, bailes tradicionais ou simplesmente aproveitar os espaços públicos da cidade. A expectativa é de um grande fluxo de pessoas, consolidando o período como um dos mais movimentados do mês no município.