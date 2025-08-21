Alegrete reúne comarcas pela integração da rede de proteção à infância e juventude

A Coordenadoria da Infância e Juventude do Judiciário do Rio Grande do Sul (CIJRS) promoveu, em Alegrete, a quarta edição do ano do Aprimora CIJ, iniciativa que tem como objetivo fortalecer as relações institucionais com os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos e, internamente, com magistrados e servidores atuantes na área.

O Aprimora CIJ é sempre realizado em duas etapas distintas, conforme o público. Na primeira, o Seminário Diálogos Emergentes reuniu, no Auditório do Centro Universitário da Região da Campanha (URCAMP), cerca de 130 pessoas integrantes da rede de proteção à infância e juventude de nove municípios da região da Fronteira Oeste e da Campanha gaúcha: Uruguaiana, Sant’Ana do Livramento, Dom Pedrito, São Francisco de Assis, São Borja, Quaraí, Jaguari, Itaqui e São Gabriel.

A programação teve palestras sobre os temas Acolhimento Familiar, Escuta Especializada, Entrega Responsável de Bebês, entre outros. Os assuntos foram debatidos por representantes das áreas da educação, saúde, assistência social, Conselho Tutelar, hospitais, Delegacia de Polícia, Ministério Público, serviço de acolhimento, conselhos de direitos e demais órgãos. O Juiz de Direito Luís Carlos Rosa, integrante do Aprimora, foi painelista.

Anfitriã do encontro, a Juíza de Direito da Comarca de Alegrete, Silvana Lectzow dos Santos, saudou a iniciativa ao destacar a possibilidade de troca de informações e experiências. “Mostra-se relevante porque promoveu a capacitação das redes de proteção de vários municípios da região. Os temas tratados são objeto de enfrentamento diário pelos atores do sistema, o que evidencia a necessidade de constante atualização, e a repercussão na região foi altamente positiva devido à qualidade técnica e à experiência dos palestrantes”, avaliou a magistrada.

A segunda etapa da ação, o Seminário Diálogos Permanentes, aconteceu no no Foro de Alegrete. Magistrados e servidores do Judiciário locais e das comarcas de Rosário do Sul, São Gabriel, Dom Pedrito e Uruguaiana participaram.

O programa Aprimora CIJ teve início em 2023, e desde então já passou por mais de uma dezena de comarcas, entre elas Santo Ângelo, Caxias do Sul, Osório, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Novo Hamburgo.