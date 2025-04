Alegrete reverencia São Jorge neste 23 de abril

Nessa data, comemora-se o Dia de São Jorge – o Santo Guerreiro – com festas tradicionais e feriado estadual no Rio de Janeiro. A data, no entanto, não é considerada feriado nacional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Engana-se, porém, quem pensa que o evento acontece somente no RJ e em seus arredores. Outras localidades brasileiras também valorizam a exaltação de São Jorge, como é o caso de:

São Jorge de Ilhéus, na Bahia;

São Jorge d’Oeste, no Paraná;

São Jorge do Ivaí, no Paraná;

São Jorge do Patrocínio, no Paraná;

São Jorge, no Rio Grande do Sul.

Em Alegrete, o Ilê Santa Bárbara – Templo Jane da Padilha realizará, no dia 23 de abril, a 2ª Edição da Carreata Solidária de São Jorge. Todos os integrantes do templo estão empenhados em arrecadar o máximo de caixas de leite, conscientes da necessidade enfrentada pelas pessoas assistidas pelo Lar Ari Paim. Eles acreditam que a comunidade será sensível à causa e colaborará com as doações.

Quem foi São Jorge?

Considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros, São Jorge nasceu na Capadócia por volta do ano 275 d.C. É importante destacar que alguns historiadores apontam a ausência de comprovação histórica sobre sua existência – ainda assim, diversas religiões reconhecem sua origem e atuação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo relatos, após um período vivendo na região da atual Turquia, ele teria se deslocado para a Palestina, onde serviu como soldado romano. Foi canonizado em 494 d.C., em razão de sua fidelidade ao Cristianismo e por se recusar a perseguir cristãos durante os séculos III e IV – atitude que o levou à execução.

O santo também é padroeiro em outros países, como Inglaterra, Portugal, Sérvia e Geórgia. Reconhecido mundialmente como símbolo de coragem, São Jorge é celebrado no dia 23 de abril – data de sua morte.