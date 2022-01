Alegrete se mobiliza na busca por ações preventivas às queimadas

Na manhã de terça-feira (18), uma reunião convocada pela prefeitura reuniu lideranças da comunidade para buscar soluções quanto às queimadas no município de Alegrete.

O encontro no Salão Azul do Centro Administrativo reuniu Exército, Brigada Militar, Bombeiros, Sindicato Rural, Empresários da Aviação Agrícola, vereadores, entidades empresariais, lideranças comunitárias, Guarda Municipal e Defesa Civil.

Reunião elencou ações preventivas e de combate ao fogo

Além da participação dos secretário de agricultura do município Daniel Gindri e a secretária de meio ambiente Gabriela Segabinazzi, a presença do coordenador regional de agricultura Antonino de Lima somou os esforços de todos em buscar combater a situação que assolou diversos produtores rurais.

Reunião também mobilizou setor de aviação agrícola

Conforme levantamento, já são 7.318 hectares queimados. Só na região do Rincão do 28, foram 3.528 ha engolidos pelo fogo. No Pai-Passo mais 2.780 ha consumidos pelas queimadas.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral abriu a reunião falando da situação e relembrou os fatos ocorridos no final de semana. Disse que em nenhum momento a prefeitura se omitiu, desde o início manteve contato direto para saber da situação e buscar alternativas.

O objetivo do encontro foi elencar ações para auxílio no combate de queimadas. O prefeito deixou claro que é preciso reativar alguns segmentos e buscar a melhor forma de minimizar esses desastres.

Prefeito recebeu ofício da câmara

Para o coordenador regional de agricultura Antonino de Lima, o governo do RS está à disposição do Município. Lima lembrou do programa Avançar que vai beneficiar a zona rural, bem como se colocou à disposição para agilizar as demandas propostas.

O presidente da Câmara, vereador Anilton Oliveira, falou das necessidades urgentes que precisam ser tomadas. Acompanhado do vereador Itamar, aproveitaram o momento e entregaram o ofício elaborado pela frente parlamentar em defesa do agronegócio e da cadeia produtiva do setor primário. O documento traz uma série de medidas apuradas de um encontro na câmara que ouviu órgãos de segurança, produtores rurais e representantes das empresas de aviação agrícola. O ofício foi entregue em mãos para o prefeito que anexou junto a outras sugestões apuradas na reunião.

Presidente da Câmara pediu celeridade nas ações

Para o presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, um dos atingidos em seu estabelecimento rural, coube falar com mais propriedade no assunto. Gomes destacou a magnitude do fogo em vários focos e se disse preocupado pela dimensão que as queimadas tomaram. Integrante da APA do Ibirapuitã, o presidente revelou que foi solicitado à Polícia Federal uma análise no caso, já que existe suposições que alguns incêndios tenham sido criminosos.

No entanto, o ruralista falou que é necessário uma organização conjunta de todos para formar um grupo de combate às queimados em campo.

Presidente Luiz Plastina falou com propriedade no assunto

O prefeito reconheceu as dificuldades em montar equipes. Amaral afirma que inexiste voluntariado e muitas ações dependem do empenho de todos. Porém, afirmou que a prefeitura vai buscar agir na maneira que for possível. Assim como tem trabalhado em enchentes, vai unir esforços com os demais órgãos atuantes da comunidade.

Um dos pontos discutidos na reunião foi a falta de pista e abastecimento de água nas propriedades rurais. Elogiável a ação das aviações agrícolas que não mediram esforço para conter o avanço do fogo, empresários do ramo se comprometeram em mapear as propriedades para buscar soluções que dinamize o trabalho dos pilotos. A prefeitura acenou com o maquinário para construções de pista, desde que o produtor solicite via secretaria de agricultura e pecuária.

Sugestões e ideias na busca de contribuir com o momento foram apuradas na reunião

O prefeito se disse receptivo a buscar via emenda parlamentar a aquisição de uma camionete com kit para combate inicial de sinistros em zona rural. Porém, o Corpo de Bombeiros possui um veículo que precisa só o kit combate. Outro ponto levantado pelo vereador Itamar foi quanto à água potável para famílias rurais do município.

Segundo o político, estaria faltando em alguns pontos, já que o município possui apenas um caminhão cisterna. O prefeito explicou como está sendo o trabalho e, coube ao secretário Gindri, citar a construção de poços artesianos na região. A Defesa Civil explicou que ao menos duas vezes por semana tem abastecido os locais que recebem água potável com o caminhão-pipa.

Na questão ambiental, o prefeito fala que o bioma pampa sofre essas ações há anos e acredita na regeneração da natureza. As queimadas destroem o ecossistema local, provocam a morte de animais, eliminam exemplares da fauna local e trazem grandes prejuízos para a biodiversidade, além de outros impactos ambientais, porém não há uma previsão de estudo nesse sentido, ao menos no momento.

, O vereador Itamar Rodrigues pediu a criação de um comitê de crise que busque alternativas a curto prazo para queimadas e água potável na zona rural. O vereador suplicou força política para suprir à falta de efetivo nos bombeiros e solicitou a criação de uma brigada voluntária em Alegrete.

Vereador Itamar leu as demandas

Com diversas sugestões e parcerias para viabilizar algumas demandas já pautadas, o prefeito assegurou a reativação do Conselho da Defesa Civil, bem como reativar outras áreas que possibilitem buscar alternativas para momentos críticos que atingem o município.

A reunião encerrou minutos após o meio-dia no entendimento que as demandas possam sair do papel, assim que a cidade for incluída na situação de emergência pelo governo do Estado, o que deve ocorrer a qualquer momento.