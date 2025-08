Alegrete se prepara para a Marcha para Jesus 2025 e o 1º Fest Renovo

No dia 9 de novembro, Alegrete sediará a Marcha para Jesus 2025, evento que será realizado em conjunto com a primeira edição do Festival Evangélico Alegretense – Fest Renovo. A mobilização é organizada pela Associação Beneficente Renovo (ABR), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Prefeitura de Alegrete e do Conselho de Ministros Evangélicos de Alegrete (CIMEA).

A concentração para a marcha está prevista para às 14h, em frente à Câmara de Vereadores. A caminhada terá início às 15h, com percurso em direção à Prefeitura Municipal e encerramento no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. A programação segue a partir das 18h, com as apresentações musicais do Fest Renovo.

O festival contará com a participação das três bandas finalistas do concurso promovido pela organização, e também com a ministração do pastor Carvalho Júnior, de São Paulo, que estará responsável pela pregação do evento.

A iniciativa tem caráter religioso e social, reunindo igrejas, comunidades evangélicas e o público em geral. O evento também busca fomentar o turismo local e incentivar a movimentação econômica na cidade por meio da integração entre fé, cultura e participação comunitária.

Serviço

Data: 9 de novembro de 2025

Concentração: 14h – Câmara de Vereadores

Início da Marcha: 15h

Início do Festival: 18h – Centro Cultural

Preletor: Pr. Carvalho Júnior (SP)

Local: Alegrete, RS

A organização convida toda a população a participar da programação. A entrada é gratuita.