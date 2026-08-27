Alegrete se prepara para megainvestimento de R$ 3 bilhões com avanço do Complexo Eólico Três Divisas

Prefeito Jesse Trindade recebeu representantes das empresas responsáveis pelo empreendimento, que prevê cerca de R$ 3 bilhões em investimentos e 400,5 MW de potência instalada

O Complexo Eólico Três Divisas começa a ganhar novos contornos na região da Fronteira Oeste, e Alegrete está entre os municípios diretamente envolvidos no empreendimento, ao lado de Quaraí e Uruguaiana. Na manhã da quarta-feira (26), o prefeito Jesse Trindade dos Santos recebeu, no Centro Administrativo, representantes das empresas responsáveis pelo projeto, em uma reunião que reuniu também secretarias municipais que já trabalham no levantamento de informações necessárias para contribuir com o avanço da iniciativa.

O encontro marca um momento importante para o município diante da perspectiva de implantação de um dos maiores projetos de geração de energia renovável previstos para a região. Segundo o prefeito, o empreendimento representa uma oportunidade que ultrapassa a geração de energia.

“É um grande investimento em energia renovável, desenvolvimento e novas oportunidades para toda a nossa região”, destacou Jesse Trindade.

A reunião em Alegrete ocorre em um cenário no qual o Complexo Eólico Três Divisas já possui Licença de Instalação (LI) emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A autorização ambiental foi emitida em dezembro de 2024 e permite o avanço para a etapa de implantação do empreendimento.

Aerogerador Vestas/Crédito: Peter Dazgatz por Pixapay – Leia mais em: https://megawhat.uol.com.br/economia-e-politica/empresas/vestas-e-renobrax-estudam-complexo-eolico-de-400-mw-no-rs/

Projeto foi redimensionado e prevê 89 aerogeradores

O projeto passou por uma readequação em relação à concepção original. Inicialmente, o complexo era projetado para alcançar 810 MW de potência instalada, mas o empreendimento foi redimensionado para aproximadamente 400 MW, com investimento estimado em R$ 3 bilhões. A mudança também reduziu o número inicialmente previsto de aerogeradores.

Na configuração licenciada, o complexo terá 89 aerogeradores, cada um com potência de 4,5 MW, alcançando 400,5 MW de capacidade instalada. A estrutura será distribuída em nove parques eólicos: Três Divisas 03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17 e 18. A área total do empreendimento chega a 17.831,20 hectares, abrangendo áreas de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana.

O empreendimento é conduzido pela Vento Pampeiro Empreendimentos de Energia Renovável, joint venture formada pela área de desenvolvimento da Vestas e pela Renobrax.

Reunião em Alegrete prepara município para os próximos passos

Foi justamente a necessidade de preparar o município para as próximas etapas que esteve no centro da reunião desta quarta-feira. As secretarias municipais envolvidas passam a organizar informações e dados que podem ser necessários ao desenvolvimento do projeto e à interlocução entre o empreendimento e o poder público.

A participação de Alegrete ganha relevância pelo tamanho da área abrangida e pelos possíveis efeitos econômicos decorrentes da implantação do complexo. O município, juntamente com Quaraí e Uruguaiana, poderá participar de uma nova dinâmica econômica impulsionada pela instalação dos parques, pelas obras de infraestrutura e pela circulação de trabalhadores e empresas.

A expectativa inicial apresentada pelos responsáveis pelo projeto aponta para mais de mil postos de trabalho durante o período de implantação, além da movimentação de setores como transporte, alimentação, hospedagem, serviços, construção civil e fornecedores locais.

R$ 3 bilhões e impacto regional

O volume estimado de R$ 3 bilhões em investimentos privados coloca o Três Divisas entre os projetos de infraestrutura energética de maior porte em desenvolvimento na Fronteira Oeste. O empreendimento também integra um movimento de expansão da geração eólica no Rio Grande do Sul, especialmente em regiões com forte potencial de ventos.

O projeto passou a ser tratado como uma oportunidade estratégica para a região justamente pela combinação entre geração de energia limpa, investimentos em infraestrutura e possibilidade de geração de renda e empregos.

Além dos postos de trabalho durante a construção, um empreendimento dessa dimensão pode ampliar a demanda por serviços e fornecedores locais. A instalação de estruturas, acessos, equipamentos e redes de conexão movimenta diferentes segmentos da economia durante a implantação.

Renda também pode chegar ao campo

Outro aspecto importante está relacionado às propriedades rurais abrangidas pelo projeto. A instalação de aerogeradores em áreas particulares pode representar uma nova fonte de renda para proprietários rurais por meio de contratos de arrendamento.

Esse modelo permite que a atividade de geração de energia conviva com atividades tradicionais do campo, possibilitando a manutenção de áreas produtivas enquanto determinadas parcelas das propriedades são utilizadas para a infraestrutura dos parques.

Para uma região marcada pela pecuária e pela produção agrícola, a diversificação das fontes de renda pode representar um componente adicional do impacto econômico do empreendimento.

Energia como fator de desenvolvimento

O Três Divisas também chega em um momento em que a Fronteira Oeste busca ampliar sua infraestrutura energética. A disponibilidade de energia e a capacidade de conexão ao Sistema Interligado Nacional são fatores importantes para o desenvolvimento de atividades produtivas, especialmente em uma região com forte presença do agronegócio.

Uma infraestrutura elétrica mais robusta pode favorecer desde sistemas de irrigação até novos investimentos industriais e agroindustriais, ampliando a capacidade de atração de empreendimentos que dependem de fornecimento energético confiável.

O projeto, portanto, não representa apenas a instalação de 89 aerogeradores. A perspectiva é de que sua implantação possa produzir efeitos em cadeia sobre a economia regional.

Alegrete diante de uma nova oportunidade

Com a Licença de Instalação já emitida e o poder público municipal iniciando a organização das informações necessárias para acompanhar o empreendimento, Alegrete entra em uma nova etapa de preparação para receber os efeitos de um investimento de grande porte.

O Complexo Eólico Três Divisas representa uma aposta na transformação do potencial dos ventos da Fronteira Oeste em energia e, ao mesmo tempo, em atividade econômica.

Para Alegrete, a reunião desta quarta-feira sinaliza que o projeto deixa de ser apenas uma perspectiva de investimento regional e passa a exigir preparação concreta do município. A partir de agora, a articulação entre prefeitura, empresas, órgãos ambientais e demais instituições será fundamental para que o empreendimento avance e para que os benefícios econômicos e sociais associados à sua implantação possam alcançar efetivamente a população local.

Com 400,5 MW de potência instalada, 89 aerogeradores, área de mais de 17,8 mil hectares e investimento estimado em R$ 3 bilhões, o Três Divisas coloca Alegrete, Quaraí e Uruguaiana diante de um dos mais relevantes projetos de energia renovável projetados para a Fronteira Oeste gaúcha.