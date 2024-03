Alegrete se transforma na Capital Estadual da Linguiça neste final de semana

A partir desta sexta-feira (22), o município de Alegrete se transforma na Capital Estadual da Linguiça. O festival entra em sua segunda edição e promete superar os números do ano passado, garantem os organizadores.

Tendo como palco o Parque Dr. Lauro Dornelles, o evento se estende até o domingo (24), com entrada gratuita ao público, assim como acontece desde 2023, na primeira edição. A secretária de desenvolvimento e turismo de Alegrete Caroline Figueiredo, acredita na potencialidade do evento e depois do lançamento em nível estadual e regionalizado, afirma que a edição 2024, promete um grande case de sucesso.

Aos visitantes, logo na entrada do parque, haverá um estande para degustação de linguiça ao público, além de uma gama de atividades que incluem rodeio e shows. Um diferencial nesta edição será um pavilhão destinado às prefeituras e autoridades da região para promover a integração em busca de agregar sugestões ao desenvolvimento. regional

Alegrete conta com 22 agroindústrias que produzem a iguaria campeira com cerca de 50 sabores. Em 2023, o festival comercializou meia tonelada de linguiça, e cerca de 50 mil pessoas circularam no parque durante os dias do Festival.

Para 2024, estão confirmadas 11 agroindústrias, com 20 expositores e 40 artesões, além do comércio de bares espalhados no parque. Desde a quarta-feira (20), ocorre um curso de Produção (Embutidos e Defumados a cargo do Sindicato Rural no stand da entidade.

Nesta sexta a programação inicia logo cedo às 8h, com a prova de Redomão, válida pelo 4º Rodeio Crioulo do Alegrete. Logo em seguida, às 9h, ocorre a Palestra “Olivicultura Cenário safra 2024 no Casarão. No mesmo horário, acontece um encontro de Prefeitos da AMFRO e uma Assembléia do Codepampa, no Restaurante. Já às 10h, haverá uma palestra voltada para alunos das escolas municipais na Arena do Conhecimento.

A programação matutina prossegue às 10h30min, com a Palestra “IG – Indicação Geográfica da Linguiça Campeira”, no Casarão. Pelo período da tarde, haverá encontro de formação de professores e gestores de escolas municipais, na Arena do Conhecimento, 14h. Horário que será retomada a prova de Redomão do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete na pista de rodeio.

Ainda no início da tarde será realizado o Fórum de diálogo para o desenvolvimento do setor agropecuário na Fronteira Oeste, às 14h seguida da Palestras “O potencial da produção artesanal de alimentos” a cargo da Emater (15), “Desafios da responsabilidade técnica nas agroindústrias visando a nova Legislação” – CRMV e “Legislação Trabalhista, Previdenciaria e Ambiental na Indústria da Linguiça”, todas estas atividades terão como local o Casarão do Parque.

A abertura oficial acontece às 19h, no Restaurante e logo após no palco principal estão previstos três shows: Grupo Reculuta (20h); Os Chacreiros (21h) e encerrando a primeira noite, Luiz Marenco sobe ao palco.