Alegrete se une em torno do esporte na OktoberSportDay, que se torna um fenômeno local

Foram realizadas mais de 25 modalidades esportivas, e o público presente, entre a Parque Rui Ramos e o Parque Lauro Dornelles, ultrapassou a marca dos 10 mil visitantes, entre os dois dias, de acordo com os organizadores do evento.

As primeiras provas foram realizadas no sábado(27),pela manhã. Os trilheiros foram os primeiros esportistas a inaugurar as atividades. Logo após, foi a vez dos jipeiros, que com seus veículos potentes puderam desfrutar de uma trilha radical, cheia de lama e água. Ainda durante a manhã, o torneio de pingue-pongue foi realizado no Clube Sete de Setembro e contou com um bom número de atletas representando a categoria.

Às 14h, foi realizada a abertura oficial do evento. Estiveram presentes o prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade, que, ao som do ronco das motos, declararam aberta a OktoberSportDay 2023. Na parte da tarde, os ciclistas realizaram um minicircuito, demonstrando ao público presente o poder da verdadeira velocidade sobre duas rodas. Logo após, foi a vez dos karts protagonizarem um verdadeiro show de radicalidade e entretenimento para os visitantes. O organizador da categoria permitiu que os interessados dessem uma voltinha rápida para conhecer como funciona o miniveículo.

Durante o sábado, também foram realizadas atividades como futebol no campo do Palmeiras, caiaque no rio Ibirapuitã, jiu-jitsu e queda de braço. Segundo um dos idealizadores do evento, Jonatan Cassol, o projeto superou de maneira significativa as expectativas de integração cultural. “O modelo de esporte para todos é nosso lema. Viemos para agregar ao Município. Esperamos que o OktoberSportDay perdure por muito tempo”, disse o organizador.

No domingo, o foco voltou-se para o Parque Lauro Dornelles, onde ocorreu a etapa brasileira de MTM som automotivo e carros rebaixados. O organizador do evento, Pit Adesivos, destacou que “Alegrete vivenciou o melhor do evento de veículos automotivos; o público foi ótimo, e esperamos que as atividades continuem em 2024”, disse o coordenador.

Diversos entrevistados pela reportagem do PAT enalteceram que o evento foi um sucesso e deveria ocorrer com mais frequência, atividades desse modelo. O Oktober continua até o dia 19 de novembro, quando ocorrem as finais do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de velocross.

O legado que a OktoberSportDay deixa ao Município é que o esporte sempre pulsará com um bom número de apaixonados pelas atividades. A direção do evento irá doar um chimarródromo que será instalado na Praça dos Patinhos como forma de recordação do brilhante evento realizado.