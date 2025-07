Alegrete| Semana terá temperaturas agradáveis e previsão de chuva

As manhãs seguirão com frio moderado, enquanto as tardes deverão ser mais agradáveis, com máximas próximas dos 23°C em grande parte do Estado.

Alegrete terá uma semana com temperaturas mais elevadas e previsão de chuva para a próxima quinta-feira (24). As manhãs serão mais frias, com presença de cerração, e, com o sol, os dias ficarão mais quentes. Os dias já estão um pouco mais longos, pois já nos encaminhamos para o mês de agosto.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os agricultores estão aproveitando esses dias mais secos para preparar a terra e plantar as culturas de inverno, como trigo e milho, e, posteriormente, arroz e soja.

O comércio não está muito satisfeito com a gradativa elevação das temperaturas, pois ainda possui estoques de roupas e calçados de inverno que precisam ser vendidos.