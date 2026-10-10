Alegrete será sede de congresso multiprofissional da Residência Médica e Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste

Alegrete será, nos dias 15, 16 e 17 de outubro, o ponto de encontro de profissionais, estudantes e especialistas da área da saúde durante o V Congresso Multiprofissional da Residência Médica da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete (ISCCA) e o XIII Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste.

Durante três dias, o auditório da Santa Casa receberá uma programação dedicada ao conhecimento, à atualização científica, à troca de experiências e à discussão de temas relevantes para a prática assistencial. O evento terá como público-alvo médicos, médicos residentes, estudantes de Medicina, enfermeiros, profissionais da saúde, acadêmicos de áreas afins e demais interessados em atualização científica e aperfeiçoamento das práticas assistenciais.

A programação também marca momentos importantes para a história da saúde de Alegrete, entre eles a homenagem aos 100 anos da Associação Médica de Alegrete e os 17 anos da UTI Neonatal, além de prestar homenagem ao médico Dr. Jorge Luz.

Três dias de conhecimento e integração

A proposta do encontro é promover uma visão multiprofissional da saúde, reunindo diferentes especialidades e áreas de atuação em torno de temas que exigem cada vez mais integração entre os profissionais.

Um dos principais eixos da programação será a Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica (CKM), condição que envolve a inter-relação entre doenças cardiovasculares, renais e metabólicas e exige uma abordagem integrada para prevenção, diagnóstico e tratamento.

A programação contará com especialistas das áreas de cardiologia, endocrinologia, nefrologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem e saúde mental, permitindo uma discussão ampla sobre os diferentes aspectos da síndrome.

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A Dra. Rosangela Montenegro é uma das responsáveis pela organização e faz um convite especial à comunidade médica, acadêmica e aos demais profissionais da saúde para participarem do encontro.

Médica pela UCPel, nefrologista pela UFSM e doutora em Ciências Médicas pela Universidad de Córdoba, na Espanha, Rosangela Montenegro possui ainda pós-graduação em Saúde Coletiva e Medicina do Trabalho pela UFRGS. Ela atua como coordenadora do Internato Regional UFSM/Prefeitura Municipal de Alegrete, preceptora do Programa de Residência Médica em Clínica Médica da ISCCA e preside a Associação Médica de Alegrete (AMA/RS).

Abertura destaca os 100 anos da Associação Médica de Alegrete

A programação do primeiro dia começa às 8h30, com a abertura oficial do congresso.

Na sequência, às 8h55min, a Dra. Rosangela Montenegro apresentará o tema “100 anos de Associação Médica de Alegrete – Capacitação Médica”, resgatando a trajetória da entidade e sua contribuição para a formação e o desenvolvimento da medicina no município.

Às 9h30min, será a vez de Roberto Segabinazzi, presidente da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, abordar o tema “Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete: Um compromisso com a qualidade do atendimento”.

A residência médica no interior também estará em pauta. Às 10h35, o médico Fernando Uberti Machado, da Psiquiatria de Alegrete e coordenador da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria, falará sobre “Residência Médica no interior: uma necessidade cada vez mais presente”.

A programação da manhã inclui ainda a discussão sobre obesidade e o uso de análogos de GLP-1, com abordagem específica do cardiologista.

Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica será um dos principais temas

No período da tarde, o congresso terá como foco a Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica (CKM) e a importância da atuação conjunta de diferentes profissionais.

A partir das 14h, serão discutidas as conexões da síndrome com o metabolismo, incluindo a atuação do endocrinologista e o papel da alimentação na prevenção e no controle da doença.

Na sequência, serão abordadas as intervenções cardiológicas e fisioterapêuticas.

A programação reunirá profissionais como o Dr. Alexandre Alderete Alves, cardiologista da ISCCA e da Prefeitura Municipal de Alegrete e preceptor do Programa de Residência Médica em Clínica Médica; o fisioterapeuta Rafael Malheiros, doutor em Ciências Fisiológicas e coordenador do serviço de fisioterapia e responsável técnico pelas UTIs Adulto da Santa Casa de Uruguaiana; a nutricionista Samara Marques dos Reis, doutora em Genética e Biologia Molecular pela UFRGS; a Dra. Inês Carolina S. Freitas, especialista em Clínica Médica e Endocrinologia e Metabologia; e a Dra. Natalia, médica pela UCPel, especialista em Clínica Médica e Cardiologia, integrante do corpo clínico da ISCCA.

O primeiro dia será encerrado com um debate sobre a atuação conjunta de endocrinologista, cardiologista, nutricionista e fisioterapeuta no enfrentamento da Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica.

Neonatologia ganha destaque na sexta-feira

Na sexta-feira, 16 de outubro, a programação terá espaço especial para a neonatologia. O XIII Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste terá como destaque a celebração dos 17 anos da UTI Neonatal, com abertura conduzida pela Dra. Marilene Campagnolo.

O encontro também prestará uma homenagem ao Dr. Jorge Luz, reconhecendo sua contribuição para a área e para a assistência neonatal.

Além da programação voltada à neonatologia, o segundo dia seguirá com discussões relacionadas à Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica, abordando a atuação de diferentes especialidades.

Entre os temas previstos estão rim e síndrome cardiovascular-renal-metabólica, além de discussões sobre a abordagem multiprofissional da CKM.

Saúde mental também integra a programação

No sábado, 17 de outubro, último dia do evento, a programação terá como foco a relação entre saúde mental e a Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica.

Às 8h30, será discutido o tema “Saúde Mental e Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica (CKM): As evidências e a experiência no manejo”.

Na sequência, serão abordados os transtornos alimentares e os transtornos psicológicos relacionados à síndrome, ampliando a discussão para além dos aspectos exclusivamente físicos e metabólicos.

A programação também contemplará a abordagem da enfermagem na Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica, reforçando a importância da participação de toda a equipe de saúde no acompanhamento dos pacientes.

Encerramento terá apresentação musical

Após as palestras e debates, haverá um momento de encerramento com a participação da Escola de Música Ibaldo, que fará uma apresentação especial para marcar o final dos três dias de atividades.

A realização do congresso e do encontro representa uma oportunidade para Alegrete fortalecer seu papel como polo regional de formação, capacitação e discussão na área da saúde.

Ao reunir profissionais experientes, médicos residentes, acadêmicos e representantes de diferentes áreas, o evento busca estimular não apenas a atualização técnica, mas também a integração entre as equipes e a construção de estratégias que possam refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

Programação científica

15 de outubro – quinta-feira

8h30 – Abertura do Congresso

8h55 – 100 anos de Associação Médica de Alegrete – Capacitação Médica – Dra. Rosangela Montenegro

9h30 – Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete: um compromisso com a qualidade do atendimento – Roberto Segabinazzi

10h20 – Coffee break

10h35 – Residência Médica no interior: uma necessidade cada vez mais presente – Fernando Uberti Machado

11h20 – Obesidade e uso de análogos de GLP-1: abordagem do cardiologista

12h às 13h30 – Intervalo

14h – Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica (CKM): interconexão com foco metabólico

14h50 – O papel da dieta na prevenção e controle da CKM

15h40 – Coffee break

16h – A intervenção cardiológica na Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica

16h50 – O papel do fisioterapeuta no controle da CKM

17h40 – Debate sobre a atuação conjunta de endocrinologista, cardiologista, nutrição e fisioterapia

16 de outubro – sexta-feira

Programação do XIII Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste

17 anos da UTI Neonatal – abertura com Dra. Marilene Campagnolo

Homenagem ao Dr. Jorge Luz

Discussões sobre Rim e Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica

CKM em diferentes visões

Atividades e debates multiprofissionais ao longo do dia

17 de outubro – sábado

8h30 às 10h – Saúde Mental e Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica: as evidências e a experiência no manejo

8h30 – Transtornos alimentares e CKM

9h20 – Transtornos psicológicos e CKM

10h – Coffee break

11h10 – Abordagem da enfermagem na Síndrome Cardiovascular-Renal-Metabólica

11h50 – Debate

12h10 – Encerramento com apresentação da Escola de Música Ibaldo

Formação e qualificação para a saúde regional

Com uma programação que aproxima diferentes especialidades e profissionais, o V Congresso Multiprofissional da Residência Médica da ISCCA e o XIII Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste reforçam a importância da educação continuada e da formação médica e multiprofissional no interior do Estado.

Para Alegrete, o evento também representa uma oportunidade de dar visibilidade à estrutura de formação e assistência existente no município, aproximando profissionais e estudantes e fortalecendo a troca de experiências entre diferentes instituições e serviços de saúde.

Serão três dias dedicados à ciência, à formação profissional, à integração das equipes e, principalmente, à busca por uma assistência cada vez mais qualificada à comunidade.