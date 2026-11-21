A iniciativa reunirá representantes do setor energético, gestores públicos, empresários e lideranças regionais para debater o papel das energias renováveis na geração de oportunidades, no fortalecimento da economia e na construção de um futuro mais sustentável para o Rio Grande do Sul.

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Durante o encontro, serão discutidos caminhos para ampliar o uso de fontes de energia renovável, compartilhar experiências e identificar as potencialidades dos municípios, visando à atração de novos projetos, investimentos e oportunidades de negócios.

A proposta também busca aproximar o poder público da iniciativa privada, incentivando parcerias estratégicas e a construção de soluções que contribuam para o crescimento econômico e sustentável das comunidades.