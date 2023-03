Alegrete será sede do JEMAB e espera mais de 500 atletas neste sábado

Share on Email

A AABB Alegrete será sede da 49ª JEMAB (Jornada Esportiva Micro Regional entre AABBs) no próximo dia 1º de Abril de 2023.

A competição reunirá 11 AABBs, com expectativa de participação de aproximadamente 500 atletas, que disputarão as modalidades de Futebol mini campo nas categorias adulto, master, super master e hipermaster, Futsal livre, Volei de areia, duplas masculina, feminina e misto 4 x 4, Bocha, Padel duplas masculina e feminina, Beach tenis misto.

Além da AABB Alegrete, estão na disputa Bagé, Caçapava do Sul, Porto Xavier, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

A delegação abebeana local terá representantes em todas modalidades e busca bons resultados nesta fase micro regional. Os jogos acontecerão na AABB, Arena Esporte e Lazer, Estádio Farroupilha e Sociedade Italiana.

Foto: reprodução