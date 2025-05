Alegrete sobe de pontuação no Programa de Integração Tributária do segundo semestre de 2024

A iniciativa incentiva ações de interesse mútuo entre Estado e municípios para o crescimento da arrecadação do ICMS, repercutindo nos repasses de valores às prefeituras.

A Capital Nacional da Linguiça Campeira subiu de pontuação. No primeiro semestre de 2024, dos 100 pontos possíveis, o município atingiu 91. Já no 2º semestre do ano passado, pulou para 92 pontos. As notas equivalem a uma série de exigências do programa. Num comparativo com 2023, o município teve uma acentuada melhora na área tributária. Em caráter definitivo, o 1º semestre apontou 49 pontos de Alegrete no programa. No último semestre de 2023, foram obtidos 73 pontos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A adesão voluntária dos municípios ao PIT é feita por meio de convênio entre o Estado e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). O programa conta, desde julho de 2023, com a participação de 100% das prefeituras gaúchas. A pontuação no PIT corresponde a um percentual do Índice de Participação dos Municípios (IPM), que é o indicador utilizado para determinar a quota-parte de cada uma das cidades gaúchas sobre as receitas do ICMS.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A pontuação semestral é de até 100 pontos, que estão distribuídos em cinco grupos de ações, descritos abaixo.

Grupo I – Programa de Educação Fiscal: composto por dez ações passíveis de pontuação, com o propósito de informar os cidadãos sobre a origem e o destino dos recursos públicos.

Grupo II – Incentivo à emissão de documentos fiscais: composto por cinco ações passíveis de pontuação, atendendo basicamente ao programa Nota Fiscal Gaúcha.

Grupo III – Comunicação de verificação de indícios: busca o compartilhamento entre o Estado e os municípios de informações sobre os contribuintes e suas operações que, eventualmente, possam significar alguma irregularidade no cumprimento da obrigação tributária.

Grupo IV – Gestão de informação do setor primário: compreende a gestão dos cadastros, talões e notas dos produtores rurais.

Grupo V – Programa de combate à sonegação: foco na fiscalização da circulação de mercadorias por meio de Turmas Volantes Municipais.

O prazo para apresentar recursos à pontuação individual provisória vai até 9 de maio. O pedido deve estar embasado e instruído com os documentos que comprovem as manifestações. O encaminhamento é feito via protocolo eletrônico.