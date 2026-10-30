Alegrete Summit aproxima estudantes das tendências tecnológicas

A programação reuniu estudantes, participantes e interessados em novas iniciativas, com ações realizadas ao longo do dia e atividades de palestras e diálogos no período da noite.

Entre as atrações estiveram o Bye Bye Boss, que contou com a participação de estudantes do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), as atividades do Espaço Geek e a Mostra Tecnológica, que aproximaram o público de iniciativas ligadas à inovação e ao desenvolvimento de novas ideias.

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No período da noite, a programação teve continuidade com palestras e diálogos sobre inovação e empreendedorismo. Os encontros proporcionaram espaço para a troca de experiências, apresentação de ideias e discussão sobre oportunidades e perspectivas para o futuro.

O Alegrete Summit tem como proposta promover conexões entre pessoas, conhecimento e iniciativas, estimulando o debate e a aproximação com as transformações tecnológicas e as oportunidades de empreendedorismo.

Fotos: AlegreteCidadeInovadora