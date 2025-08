Alegrete: suspeito de feminicídio tenta esfaquear policial e é baleado durante prisão no Passo Novo

Desde o crime, o suspeito estava em fuga e, segundo informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo, sua movimentação pelas zonas urbana e rural do município vinha gerando sensação de insegurança e temor entre moradores.

A resposta das forças de segurança foi imediata. A Brigada Militar atuou de forma contínua e estratégica, mobilizando equipes em buscas que se estenderam ao longo de vários dias. No sábado (2), as diligências seguiram até as 17h30 de forma ininterrupta. Já na manhã deste domingo, com o mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete, os policiais receberam denúncias de que o suspeito estaria na zona leste da cidade, após ter sido avistado na noite anterior nas proximidades da Estrada da Casa Preta.

Posteriormente, novas informações indicaram a presença do indivíduo na região do Passo Novo. Com base nessas informações repassadas pela comunidade, a Brigada Militar intensificou o cerco. Durante a abordagem, o homem reagiu e atacou um dos policiais com uma faca. Antes da utilização de arma de fogo, foi realizado um disparo com taser, sem sucesso na imobilização. Diante da continuidade da ameaça, houve a necessidade do uso de força proporcional, com disparo de arma de fogo que o atingiu na perna.

Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete, onde recebeu atendimento. O estado de saúde é considerado estável.

A prisão foi realizada por policiais da Patrulha Rural da Brigada Militar, que atuaram com eficiência e precisão. O trabalho da corporação, aliado à colaboração da população, foi fundamental para localizar e capturar o suspeito, restabelecendo a sensação de segurança na cidade.

A Brigada Militar permanece acompanhando o caso, e o homem segue sob custódia, à disposição da Justiça.

O crime

Eduarda dos Santos, de 21 anos, foi encontrada morta na tarde de quinta-feira, 31 de julho, em sua residência no bairro Tancredo Neves, em Alegrete. O corpo foi localizado pelo cunhado, deitado sobre a cama, e a Brigada Militar foi acionada imediatamente.

O laudo preliminar do Instituto-Geral de Perícias de Santana do Livramento apontou que ela foi morta com mais de 50 facadas, atingida no rosto, tórax, abdômen e braços — evidências de tentativa de defesa nos membros superiores. Roupas com vestígios de sangue foram encontradas sobre uma cadeira próxima à cama, sugerindo possível tentativa de ocultação de provas.

O relacionamento do casal era considerado conflituoso e, na semana anterior ao crime, a Brigada Militar chegou a ser acionada, mas a vítima optou por não registrar ocorrência. Eduarda era mãe de três filhos, atualmente sob os cuidados de outras famílias, e era conhecida por vender doces e pedir ajuda financeira nas ruas da cidade. Familiares relataram histórico de uso de entorpecentes pelo casal.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e segue ouvindo testemunhas enquanto aguarda os laudos oficiais para esclarecer o momento e as circunstâncias do crime.