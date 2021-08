Alegrete tem 29 pacientes positivos em isolamento domiciliar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta segunda-feira (23) foram registrados 02 casos positivos, 01 mulher e 01 homem, de 46 e 51 anos. Também foram registrados 02 recuperados. Hoje, até a publicação do boletim, não foram registrados óbitos.

Não há pacientes na UTI Covid. No Hospital de Campanha há 02 pacientes. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 15 leitos disponíveis. No Hospital de Campanha há 28 leitos disponíveis. Na UTI Não-Covid há 05 internados, 01 confirmado que já passou do período de transmissão.

Homem que procura por familiares e vive na rua, já esteve dois meses na Casa de Passagem

Atualmente são 11.938 casos confirmados, com 11.617 recuperados, 30 ativos (29 estão ativos em isolamento domiciliar e 01 hospitalizados positivos de Alegrete) e 291 óbitos.