Alegrete tem índice provisório de participação no ICMS para 2027 divulgado pelo Estado

Alegrete já tem definido o Índice de Participação dos Municípios (IPM) provisório no ICMS para 2027. Os dados foram publicados no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (3), por meio da Portaria Sefaz nº 060/2026.

Conforme a planilha divulgada pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Alegrete apresenta IPM provisório de 0,664266 para 2027. O índice é utilizado para definir quanto cada município gaúcho receberá da parcela do ICMS destinada às prefeituras.

De acordo com a Constituição Federal, 25% da arrecadação estadual do ICMS são destinados aos municípios, após as devidas destinações constitucionais, entre elas os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O Índice de Participação dos Municípios (IPM) determina a participação de cada uma das 497 cidades gaúchas na distribuição desses recursos. Para a definição do índice de 2027, são considerados dados referentes ao exercício de 2025.

Alegrete avança no ranking estadual

Segundo o secretário municipal de Finanças, José Luis Caúrio, Alegrete apresentou crescimento na participação do ICMS e avançou duas posições no ranking estadual. Com o resultado, o município ocupa atualmente a 26ª posição entre os municípios do Rio Grande do Sul. Além do IPM, a previsão de coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para Alegrete em 2027 é de 2,6.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O desempenho do município na composição do ICMS é importante para as receitas municipais, uma vez que o índice definido pelo Estado influencia diretamente o valor que Alegrete receberá no exercício seguinte.

Nova portaria substitui publicação anterior

A Portaria Sefaz nº 060/2026 substitui os índices que haviam sido fixados anteriormente pela Portaria Sefaz nº 058/2026, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de agosto. Segundo a Secretaria da Fazenda, a nova publicação foi necessária devido à realização de ajustes no relatório que acompanhou a publicação anterior.

Municípios têm 30 dias para apresentar contestações

Com a publicação do IPM provisório, começa a contar o prazo para que os municípios possam apresentar eventuais contestações e impugnações aos dados utilizados no cálculo. Neste ano, o prazo termina em 3 de outubro.

Conforme as regras estabelecidas pela Secretaria da Fazenda, a impugnação deverá ser realizada exclusivamente por meio de Protocolo Eletrônico, seguindo as orientações disponíveis no documento “Roteiro para Impugnação Eletrônica IPM – PE”, disponibilizado pela Receita Estadual. Não serão consideradas impugnações encaminhadas por outros meios, como correio, atendimento presencial ou e-mail. Também será aceito apenas um protocolo por prefeitura, sendo considerado o primeiro encaminhado após a publicação da Portaria Sefaz nº 060/2026.

Mudanças nos critérios de cálculo

A apuração do IPM é realizada anualmente pela Divisão de Relacionamento com Cidadãos e Municípios (DRCM) e considera diferentes critérios estabelecidos pela legislação estadual.

Para o IPM de 2027, algumas dessas regras tiveram alterações nos percentuais de participação, conforme previsto na Lei nº 15.766/2021.

Entre as principais mudanças estão:

Programa de Integração Tributária (PIT): o percentual passou de 0,7% para 0,8%;

Participação no Rateio da Cota-Parte da Educação (PRE): passou de 12,8% para 14,2%;

Critério de População: passou de 4,2% para 2,8%;

Número de propriedades rurais: passou de 4,8% para 4,7%.

O critério relacionado à Educação considera fatores como o Índice Municipal da Qualidade da Educação do RS (Imers), a população do município, o nível socioeconômico dos estudantes e o número de matrículas no ensino fundamental da rede municipal.

Os índices divulgados na quinta-feira ainda são provisórios. Após o período destinado às contestações e a análise de eventuais impugnações, o Estado deverá consolidar os dados e definir os índices que serão utilizados para a distribuição do ICMS aos municípios em 2027.