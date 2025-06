Alegrete tem loja exclusiva Malwee

Share on Email

O empreendimento é fruto da iniciativa dos empresários Elizandra (conhecida carinhosamente por Tica) e Manuel Menna Barreto, que realizam um antigo sonho ao trazer para Alegrete uma marca reconhecida nacionalmente. O casal, que já possui outros negócios na cidade — com propostas diferentes, mas igualmente relevantes, como a loja de moda íntima e fitness e uma empresa no ramo hoteleiro — aposta na força e no prestígio da Malwee como um diferencial para o público local.



Com quase seis décadas de história, a Malwee é referência no vestuário nacional, reconhecida por oferecer peças que aliam conforto, versatilidade e estilo para toda a família. A nova loja segue o padrão das unidades da marca espalhadas pelo país, com um ambiente planejado para proporcionar uma experiência de compra humanizada, acolhedora e funcional.



A proposta é oferecer aos alegretenses um mix completo de produtos, com coleções que valorizam a qualidade e o compromisso com a sustentabilidade – uma das marcas registradas da Malwee. A empresa é conhecida por seu engajamento em práticas responsáveis com o meio ambiente, reforçando seu compromisso social sem abrir mão da inovação e da moda acessível.



Com a ATM, Alegrete ganha uma nova opção no segmento da moda, com a credibilidade de uma marca consolidada e o olhar empreendedor de quem acredita no potencial da cidade.

ATM MALWEE EM ALEGRETE! Endereço: Rua Vasco Alves, 220 – sala 104 – Centro de Alegrete.

Aline Menezes