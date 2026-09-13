Alegrete tem pela primeira vez um desfile dedicado ao apero

A tradição campeira ganhou uma nova forma de apresentação ao público neste domingo (13), durante a programação da Semana Farroupilha em Alegrete. O CTG Farroupilha realizou o primeiro Desfile de Apero, uma iniciativa que teve como proposta colocar no centro da cena um dos elementos diretamente relacionados à montaria crioula: o conjunto de peças utilizado pelo cavaleiro para encilhar e montar o cavalo. A atividade levou para as ruas diferentes formas de apresentação do apero, permitindo que o público observasse materiais, técnicas de confecção e características que normalmente são percebidas de maneira mais restrita, nos galpões, nas propriedades rurais ou durante as próprias atividades campeiras.

A iniciativa partiu de Cleir Brandolt, em uma construção realizada junto ao Departamento Jovem da entidade. A ideia surgiu justamente da percepção de que o apero poderia ganhar um espaço próprio dentro da programação tradicionalista, não apenas como parte da montaria, mas como expressão material de uma cultura transmitida entre gerações. A proposta encontrou no Núcleo Jovem um espaço para ser desenvolvida e transformada em uma atividade capaz de aproximar diferentes gerações da tradição campeira. O resultado foi uma apresentação que não teve como foco apenas o cavaleiro e o cavalo, como ocorre normalmente em um desfile, mas os elementos que fazem parte da preparação e da identidade da montaria.

Durante o percurso, os participantes apresentaram diferentes formas de apero, permitindo ao público perceber as diferenças existentes entre materiais e técnicas utilizadas na sua confecção. Foram mostrados trabalhos em prata e alpaca, além de peças confeccionadas com técnicas tradicionais de trançado, entre outras características que compõem a encilha. A apresentação também chamou atenção para o trabalho artesanal envolvido na produção dessas peças, em que couro, metal e diferentes formas de acabamento deixam de cumprir apenas uma função prática e passam a carregar referências históricas, familiares e culturais.

O apero está diretamente relacionado ao universo da montaria crioula e integra uma tradição que ultrapassa a função de equipar o cavalo para a atividade de montaria. Ao longo do tempo, o conjunto incorporou materiais, técnicas e formas de acabamento que variam conforme a região, a época, a finalidade e os conhecimentos de quem produz e utiliza cada peça. No Rio Grande do Sul, essa tradição está presente em manifestações como cavalgadas, rodeios, exposições e desfiles, enquanto também mantém vínculos culturais com as tradições campeiras da Argentina e do Uruguai. Em diferentes contextos, a encilha passou a representar não apenas uma necessidade do cavaleiro, mas também uma forma de preservar conhecimentos relacionados ao trabalho artesanal e à vida no campo.

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A realização do desfile em Alegrete também se insere em um universo cultural no qual o apero já foi objeto de exposições, concursos e atividades específicas. Em Pelotas, por exemplo, foi realizado em 2008 o Concurso de Aperos Crioulos, divulgado à época como o primeiro evento desse gênero no Brasil. A existência de iniciativas desse tipo demonstra que a encilha já vem sendo tratada como elemento de interesse cultural e histórico em diferentes regiões. A proposta apresentada pelo CTG Farroupilha, no entanto, adotou outra forma de apresentação ao levar o apero para as ruas como tema central de um desfile, permitindo que a comunidade tivesse contato direto com os detalhes da montaria durante a Semana Farroupilha.

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Depois da apresentação, os cavalarianos realizaram uma breve volta pela Parque Rui Ramos, encerrando o percurso. A movimentação permitiu que o público acompanhasse de perto os conjuntos utilizados pelos participantes e observasse detalhes que, em uma passagem convencional de cavaleiros, poderiam não receber a mesma atenção. A escolha de apresentar o apero dessa maneira também contribuiu para ampliar o olhar sobre a própria cultura campeira, mostrando que a tradição não está apenas no ato de montar ou desfilar, mas também no conhecimento acumulado em cada peça que acompanha o cavalo e o cavaleiro.

A proposta desenvolvida por Cleir Brandolt e pelo Núcleo Jovem também coloca em evidência o papel das novas gerações na continuidade das manifestações tradicionalistas. Ao participar da construção de uma atividade dedicada especificamente ao apero, os jovens do CTG Farroupilha passaram a atuar não apenas como participantes da programação, mas como agentes na criação de novas formas de apresentar e preservar elementos da cultura campeira. A iniciativa aproxima a experiência daqueles que conhecem a tradição há décadas da disposição dos mais jovens em encontrar novas maneiras de comunicá-la ao público.

A programação do CTG Farroupilha terá continuidade nesta segunda-feira (14), com a Noite da Cultura, que dará sequência ao tema apresentado durante o desfile. A atividade terá uma palestra com Marcelo Mendes, dedicada ao apero e à sua relação com a cultura campeira, além da apresentação de peças. A proposta é aprofundar o conhecimento sobre aquilo que foi levado às ruas no domingo, permitindo que o público compreenda a origem, a função e a evolução dos elementos que integram a encilha e o significado que ela adquiriu dentro da tradição gaúcha.