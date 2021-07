Alegrete tem quatro contemplados com o Prêmio Trajetórias Culturais

Quatro alegretenses tiveram suas trajetórias na área da cultura selecionada para o Prêmio Trajetórias Culturais.

O Instituto Trocando Ideia já efetuou o pagamento aos 1,5 mil contemplados pelo edital do Prêmio Trajetórias Culturais — Mestra Sirley Amaro. O investimento total é de R$ 12 milhões, com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Cada trajetória premiada levou R$ 8 mil. O Instituto Trocando Ideia de Tecnologia Social Integrada divulgou o resultado da etapa de análise de recursos do edital Prêmio Trajetórias Culturais -Mestra Sirley Amaro. O prêmio é executado em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) – formalizado por meio de chamada pública e financiado através da Lei Aldir Blanc (Lei n°14.017/2020).

A cidade de Alegrete teve artistas contemplados em três áreas. Na categoria música receberam o prêmio Trajetórias Culturais, a talentosa Helena Beatriz Caldas Pedrozo com nota 56 e o músico Emerson Camilo Ferreira Ismael, com nota final 53.

Na área circense o contemplado foi Djalma Dias Farias, com avaliação final de 56,5. Na categoria audiovisual o alegretense Fábio Dorneles Inácio recebeu a nota 55,5 e foi um dos selecionados.

Alegrete também foi destaque na categoria Culturas Populares com Zolá da Rosa Duarte, ele obteve a nota de 58. “Por incentivo da família, submeti a minha trajetória de mais de 40 Anos como agente cultural do Carnaval de Alegrete, para apreciação no Projeto Trajetórias Culturais. E para nossa alegria, obtivemos o reconhecimento dos avaliadores sendo um dos selecionados. Deixo o meu agradecimento público a toda equipe do Instituto Trocando Ideia de Tecnologia Social Integrada, que esteve à frente desse projeto e nos agraciou com essa bem-vinda premiação”, comemorou o alegretense.

Foto: Alex Lopes