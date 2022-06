Alegrete tem um paciente hospitalizado e 37 novos casos positivos da Covid-19

Foram registrados 37 novos casos positivos entre quinta-feira (16/06) e segunda-feira (20/06).

Na quinta (16-06) foram registrados 11 casos positivos, 07 mulheres e 04 homens, com idades entre 27 e 70 anos.

Na sexta (17-06) foram registrados 03 casos positivos, 01 mulher e 02 homens, com idades de 26 e 64 anos.

No sábado (18-06) foram registrados 02 casos positivos, 01 mulher e 01 homem, com idades entre 61 e 67 anos.

No domingo (19-06) foi registrado 01 caso positivo, 01 homem com 06 anos de idade.

Na segunda-feira (20-06) foram registrados 21 casos positivos, 12 mulheres e 09 homens com idades entre 10 e 90 anos. Foram registrados 38 recuperados.

Há 01 pessoa internada com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 19.767 casos confirmados e 19.346 recuperados. Há 94 casos ativos no Município.

Até o momento foram registrados 327 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 57.497 testes, sendo 37.730 negativos, 19.767 positivos há 04 pessoas aguardando resultados de exames.