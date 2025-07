Alegrete| Tenda do SESI reforça triagem e acolhimento de pacientes na UPA

Share on Email

A tenda foi disponibilizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal, a ação tem como objetivo fortalecer o acolhimento de pacientes, ampliar os serviços de triagem e orientação à população, além de oferecer suporte logístico às equipes de saúde.

Com a chegada do inverno, período que costuma registrar aumento nos casos de síndromes respiratórias, a tenda funcionará como reforço para o atendimento a pessoas com sintomas respiratórios, possibilitando suporte mais ágil e específico. A medida busca reduzir a sobrecarga nos atendimentos internos da UPA e garantir maior segurança aos usuários.

A estrutura deve contribuir para a organização do fluxo de atendimentos de urgência e emergência, trazendo mais agilidade e conforto à população. Segundo a Secretaria de Saúde, a parceria representa um importante apoio às ações voltadas ao enfrentamento das demandas sazonais, ampliando a capacidade de resposta do município.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde agradeceu ao SESI e à Secretaria Estadual de Saúde pelo suporte, que fortalece a rede de cuidado e garante maior eficiência nos serviços prestados.