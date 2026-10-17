Alegrete terá amanhecer gelado e temperaturas de até 7°C no fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana em Alegrete indica predomínio de tempo firme, sem expectativa de chuva, mas com temperaturas baixas nas primeiras horas do dia.

17 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Conforme dados do site meteorológico Climatempo, o amanhecer será gelado, com mínimas que podem chegar a 7°C e sensação térmica de aproximadamente 5°C.

Neste sábado (17), os termômetros devem registrar mínima de 9°C e máxima de 18°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece, mas não há previsão de chuva.

No domingo (18), as temperaturas ficam ainda mais baixas no início do dia, com mínima prevista de 7°C e máxima de 16°C. O sol aparece entre muitas nuvens durante a tarde, enquanto a noite será marcada pela permanência da nebulosidade, sem expectativa de precipitação.

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Com a combinação de temperaturas baixas e ausência de chuva, o fim de semana deve ser de tempo estável no município. A recomendação é que a população esteja preparada para o frio nas primeiras horas da manhã, especialmente no domingo, quando a mínima prevista é de 7°C.

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