Alegrete terá amanhecer gelado e temperaturas de até 7°C no fim de semana

Conforme dados do site meteorológico Climatempo, o amanhecer será gelado, com mínimas que podem chegar a 7°C e sensação térmica de aproximadamente 5°C.

Neste sábado (17), os termômetros devem registrar mínima de 9°C e máxima de 18°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece, mas não há previsão de chuva.

No domingo (18), as temperaturas ficam ainda mais baixas no início do dia, com mínima prevista de 7°C e máxima de 16°C. O sol aparece entre muitas nuvens durante a tarde, enquanto a noite será marcada pela permanência da nebulosidade, sem expectativa de precipitação.

Leia mais: Marcus, o irreverente Kinho do Alegrete

Com a combinação de temperaturas baixas e ausência de chuva, o fim de semana deve ser de tempo estável no município. A recomendação é que a população esteja preparada para o frio nas primeiras horas da manhã, especialmente no domingo, quando a mínima prevista é de 7°C.