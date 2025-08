Alegrete terá dois representantes na Conferência Nacional LGBTQIA+

Share on Email

O trabalho do gabinete do vereador João Monteiro (Progressistas), voltado à defesa dos direitos e à valorização da comunidade LGBTQIA+, já tem gerado avanços em nível nacional. No último final de semana, Monteiro e outros representantes de Alegrete participaram da Conferência Estadual da População LGBTQIA+ realizada em Porto Alegre.

A força da delegação alegretense e a articulação política garantiram a eleição de dois representantes da cidade para a etapa nacional da conferência, que será realizada em Brasília. Foram eleitos como delegados o vereador João Monteiro, representando o poder legislativo, e Flávia Oliveira, presidente da Associação de Surdos de Alegrete, representando a sociedade civil.

Monteiro destacou a importância do apoio recebido:

— Agradeço especialmente às delegações de Uruguaiana, Itaqui e Livramento, que abriram mão de indicações próprias para apoiar meu nome como representante da Fronteira Oeste.

Na sociedade civil, Flávia Oliveira se destacou entre os participantes:

— Flávia foi uma das, senão a mais votada da conferência, o que demonstra a importância das interseccionalidades, como no caso de uma mulher trans e surda, ressaltou o vereador.

A delegação de Alegrete contou com representantes tanto da sociedade civil quanto da gestão pública, incluindo setores como educação, saúde e desenvolvimento social. Confira os nomes dos participantes:

Delegação de Alegrete na Conferência Estadual:

João Batista Monteiro Camargo

Flávio Adriano Dapieve Esmolark

Glênio Cesar Rocha Peres Filho

Flávia Oliveira

Francine Zaltron Dias

Maria de Fátima Castro Mulazzani

Júlio Cesar dos Santos Martins Júnior

Alice Machado Corrêa

Licurgo Belasgama

Ana Lúcia Silva Vargas

Josie dos Santos Pillar

Pela gestão municipal, participaram representantes das áreas de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Já pela sociedade civil, estiveram presentes membros de associações, da Santa Casa, do CPERS e de outras entidades locais.