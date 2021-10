Alegrete terá duas representantes nas semifinais estaduais de evento de soletração em Inglês

No dia 2 de outubro, às 9h, o Senac Alegrete realizou a final da etapa escolar do concurso de soletração Spelling Bee, que contou com 42 participantes da escola. As vencedoras foram as alunas Vitória Martini Weinmann, na categoria Kids, e Livia Casarotto, na categoria Teens and Adults. Até o final de outubro, mais de 5 mil alunos dos cursos de inglês de mais de 30 escolas do Senac-RS participarão das finais da etapa escolar. Os vencedores concorrerão com representantes das demais escolas em cinco semifinais até a grande final, que acontece em novembro.

“Além de estudar bastante a grafia correta das palavras, foi uma oportunidade de trabalhar o meu listening, speaking e minhas emoções, para que não afetassem o meu desempenho. Gostei muito do jeito que todo mundo se portou. Os avaliadores foram muito gentis e todos os outros competidores também foram muito amigáveis. Não senti que estávamos competindo, mas sim fazendo um teste, onde nos ajudávamos. Foi uma experiência muito positiva, gostei muito de participar do Spelling Bee 2021”, comenta a vencedora da categoria Kids, Vitória Martini Weinmann.

“O evento não é algo novo para mim, pois já participei na categoria Kids. Mas este ano, a minha experiência foi incrível e tive a oportunidade de testar meu conhecimento e concentração. Farei o meu melhor para representar o Senac Alegrete na competição estadual”, destaca a vencedora na categoria Teens and Adults, Lívia Casarotto.

Para a diretora do Senac Alegrete, Rita de Cássia Teixeira Segabinazzi, os resultados mostram a tradição da escola, que foi campeã na competição em 2019 na categoria Teens and Adults, a grande vencedora nas duas categorias (Kids e Teens and Adults) em 2018 e a vencedora em 2019 no Teens e Adults. “Nossos alunos gostam muito de participar do Spelling Bee, pois além do reforço no aprendizado da língua inglesa, o evento é muito divertido. Desde 2017, sempre tivemos um representante entre os três primeiros colocados”, destaca.

A final, que acontecerá no final de novembro, contará com a participação dos vencedores das semifinais estaduais, nas categorias Kids (crianças de até 13 anos) e Teens and Adults (a partir de 14 anos). O vencedor ganhará um tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite P615, o 2º lugar um Haedset Gamer JBL Quantum 200 e o 3º um vale-presente da Google Play Store no valor de R$ 250,00.

Sobre o Spelling Bee

Muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em Inglês. O objetivo é incentivar o estudante a aprender não apenas o significado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mesmas de forma correta. A tradicional competição teve seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. O Senac-RS promove o campeonato há seis anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida.

