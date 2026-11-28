O último fim de semana de novembro será de intensa movimentação em Alegrete, com uma programação diversificada que reúne esporte, cultura, música, lazer e atividades de integração. Entre sábado (28) e domingo (29), a cidade terá eventos voltados a diferentes públicos, desde ações ambientais e competições esportivas até apresentações musicais, cultura urbana e encontros da comunidade geek.

Sábado (28): esporte, cultura e música

A programação começa pela manhã com a realização da 15ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã. A atividade está prevista para iniciar às 9h, no Porto dos Aguateiros, e percorrerá o rio que banha Alegrete, com o objetivo de promover a limpeza das margens e conscientizar sobre a preservação ambiental.

Também no sábado, a Semana do Hip-Hop movimenta diferentes espaços da cidade. Pela manhã, a programação ocorre na EMEF Francisco Carlos, com abertura, intervenção artística de grafite, demonstração de técnicas, apresentações culturais e encerramento das atividades na escola.

À tarde, a partir das 14h, a programação segue na quadra da Vera, com campeonato de basquete 3×3 e freestyle livre, promovendo a integração dos participantes por meio da cultura urbana.

Outra atração será a terceira edição da Virada Geek Halloween, que acontece no dia 28 de novembro, no Centro Cultural. A partir das 16h, o público poderá participar de oficinas, board games, quiz geek com premiações e jogos retrô. A programação também inclui campeonatos de Mario Kart World, Magic: The Gathering e Tekken, concurso de cosplay, às 19h, e mesas de RPG, às 23h.

Já à noite, a música também terá espaço com a abertura oficial da quadra da MICA, marcada para as 22h. A programação contará com pagodeira do samba chique Os ingressos individuais custam R$ 10, enquanto a mesa para quatro pessoas custa R$ 120.

Além dos eventos com programação definida, os tradicionais bares, a rua gastronômica e outros estabelecimentos da cidade também devem movimentar a noite de sábado, com atrações próprias e iniciativas voltadas a atrair o público, estimular o consumo e fortalecer a economia local.

Domingo (29): esporte e cultura urbana

No domingo, a programação começa com o Pedal Conesul 30 Anos, evento que reunirá ciclistas de diferentes idades e níveis de experiência em Alegrete. A atividade integra as comemorações dos 30 anos da Rede Conesul e é realizada em parceria com o Sesc.

Com concentração na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), o evento contará com duas modalidades: ciclismo competitivo, com percurso de 50 quilômetros, e cicloturismo, com trajeto de aproximadamente 26 quilômetros. A expectativa é reunir 152 participantes, em uma iniciativa que busca incentivar o esporte, a saúde e a integração.

A Semana do Hip-Hop também terá continuidade no domingo, com programação em frente à pista de skate, das 10h às 22h.

Entre as atrações estão batalha de rima, campeonato de skate, slam, palco aberto, premiação do basquete 3×3 e apresentação da Restinga Crew. À noite, o público poderá acompanhar apresentações musicais e shows nacionais. Às 20h30, estão previstas apresentações de Ballial e Tomazellie, seguidas por Pedro Qualy e Spinardi, às 21h. O encerramento oficial está marcado para as 22h.

Diversidade de atrações

Com atividades distribuídas ao longo dos dois dias, o último fim de semana de novembro reforça a diversidade de iniciativas culturais, esportivas e de lazer em Alegrete. A programação reúne diferentes gerações e interesses, além de movimentar espaços públicos, estabelecimentos comerciais e setores ligados à gastronomia e ao entretenimento.