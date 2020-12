Alegrete terá inédito leilão virtual de veículos e sucatas

Compartilhe















Alegrete terá o 1º leilão virtual de veículos e sucatas. O Departamento Estadual de Trânsito do RS (Detran), em Alegrete, irá realizar um leilão online de automóveis.

Organizado pela empresa Raupp Leilões, o leilão conta com carros e motos , apreendidos e removidos, com valor abaixo da avaliação de mercado.

O leilão ocorre no dia 13 de janeiro, a partir das 10hs, e vai disponibilizar 73 veículos com toda documentação em dia. São 50 motos e 23 carros. Como sucatas, são 17 lotes de carros e dois lotes de moto. É obrigatório o cadastro no site do leiloeiro: https://www.rauppleiloes.com.br/

A visitação pública dos lotes, quando é possível conhecer e examinar os bens, ocorre nos dias 11 e 12 de janeiro, das 9h às 17h. Entre os dias 21 e 28 de dezembro, já será possível acessar o site do Detran: https://www.detran.rs.gov.br/inicial

Os CRDs de Alegrete, Itaqui, São Borja, São Francisco de Assis e Uruguaiana vão realizar seus leilões. De forma inédita, o leilão do Detran através do CRD credenciado em Alegrete, Guincho Bom Jesus, separou os veículos e sucatas apreendidos com mais de 60 dias no pátio.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. Terá a participação do leiloeiro, que estará em auditório fechado realizando o apregoamento dos lotes. O leiloeiro será visto pelos arrematantes em vídeo, e os lances ocorrerão de forma online (aqui recai a maior diferença para o presencial, em vez de cantar os lances, os arrematantes lançarão de forma online no site do leiloeiro). Será considerado vencedor o licitante que tiver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance online, em que o interessado poderá dar lances prévios, ou seja, antes da abertura do Leilão Virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao do pré-lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

Os lotes, ofertados para pagamento à vista, estão divididos em duas categorias: documentados e desmonte. A primeira categoria está disponível para o público em geral. Há carros e motos em boas condições.

Os interessados poderão realizar a inspeção visual dos itens no no pátio do agente credenciado do Detran, Guincho Bom Jesus, em Alegrete, localizado às margens da BR 290, passando o Posto Pilecco. O Guincho Bom Jesus lembra que os protocolos de segurança devem ser seguidos. Também é possível conferir fotos, vídeos e detalhes, dos carros e motos, por meio do edital do evento.

Importante lembrar que a regularização do veículo é de responsabilidade do arrematante, que deve garantir que as exigências do Código Brasileiro de Trânsito sejam cumpridas antes do veículo voltar a circular.

Júlio Cesar Santos