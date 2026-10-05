Alegrete terá mais de R$ 10 milhões previstos para emendas impositivas em 2026

A Câmara Municipal de Alegrete realizou, na sexta-feira (2), uma reunião de alinhamento sobre as emendas impositivas referentes ao exercício de 2026. O encontro reuniu setores técnicos do Legislativo, assessores parlamentares, representantes de secretarias municipais e do Fundo Municipal de Saúde.

A atividade foi conduzida pelos setores de Legislação, Econômico e Assessoria Legislativa e teve como objetivo apresentar aos gabinetes os procedimentos que deverão ser observados na elaboração e execução das emendas, além de orientar sobre mudanças e novas exigências.

Durante a reunião, as servidoras do setor de Legislação, Danyelen da Silva Soares e Fernanda Motta, abordaram as normas que regulamentam as emendas impositivas. Entre os pontos destacados estão as exigências relacionadas à transparência e à rastreabilidade dos recursos, conforme orientações estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

A assessora econômica Ana Cláudia de Lima Dutra apresentou os valores previstos para as emendas impositivas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

O montante total previsto para as emendas impositivas é de R$ 10.100.079,00. Cada vereador terá direito a R$ 448.892,40 em emendas individuais. Conforme as regras apresentadas, 50% desse valor deverá ser obrigatoriamente destinado a ações e serviços públicos de saúde. Além das emendas individuais, estão previstos R$ 3.366.693,00 para as emendas de bancada

A Câmara também informou que, durante os meses de outubro e novembro, serão realizadas oficinas práticas com os assessores dos gabinetes parlamentares. A proposta é auxiliar no preenchimento da documentação exigida, esclarecer dúvidas e orientar sobre eventuais correções necessárias ao longo do processo.

Fonte: Câmara Vereadores de Alegrete