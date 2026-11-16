Alegrete terá noite dedicada à música e à cultura com Encontro de Bandas

A cidade de Alegrete será palco do 1º Encontro de Bandas de Alegrete (EBA), marcado para o dia 26 de novembro, quinta-feira, às 18h30. A iniciativa reunirá bandas militares, bandas escolares, coral e escolas de samba, promovendo um encontro entre diferentes expressões musicais e culturais do município.

A atividade é uma realização da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através das Diretorias de Cultura e de Educação, em parceria com o Exército Brasileiro, o Comando do Coronel Félix, chefe da Guarda Militar, o Coral de Alegrete e as escolas de samba.

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O encontro tem como proposta reunir representantes de diferentes segmentos musicais, valorizando o trabalho desenvolvido pelas instituições, pelos grupos culturais e pelos participantes que mantêm viva a tradição das bandas e da música em Alegrete.

Com a participação de grupos militares, escolares e culturais, o 1º EBA pretende proporcionar um espaço de integração e valorização da diversidade musical, aproximando a comunidade das manifestações artísticas presentes no município.

O evento será realizado no dia 26 de novembro, a partir das 18h30. A iniciativa marca a primeira edição do Encontro de Bandas de Alegrete e reúne diferentes instituições em torno da música e da cultura local.