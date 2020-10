Alegrete terá oficina gratuita de escrita criativa pelo projeto Arte da Palavra

Compartilhamentos

O projeto Arte da Palavra, realizado nacionalmente pelo Sesc, retomou seus circuitos com capacitações on-line e gratuitas. De 26 à 30 de outubro, a Oficina de Criação Literária: Emoção, razão e Poesia: Substantivos Femininos, será ministrada pela escritora Elimacuxi de Roraima. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: www.sesc-rs.com.br/cultura/artedapalavra.

Dividida em cinco encontros de duas horas, a oficina pretende partir de reflexões e vivências sobre emoção, razão e feminilidade, a fim de explorá-las como potência criativa. A cada encontro os participantes irão se envolver em atividades práticas que exemplificam questões de conteúdo, fluxo e ritmo da linguagem, desembocando em processos de escritura e partilha da produção.

Elimacuxi e paulistana, Mestre em História Social, vive em Roraima há 16 anos, mantenho um blog de poesia desde 2008, foi premiada em alguns concursos de poesia e publicou o livro “Amor para quem Odeia”, com o selo Máfia do Verso que é uma cooperativa de poetas da qual faz parte.

O Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras é um projeto voltado para ações formativas e de fruição literária, que tem o propósito de incentivar a leitura e a produção literária. O projeto abrange diversos públicos, faixas etárias distintas e ocorre em todos os estados, para valorizar obras e escritores brasileiros, as novas formas de produção literária e os discursos periféricos emergentes. As aulas são gratuitas e irão acontecem através de encontros virtuais.

O quê: Oficina de Criação Literária: Emoção, razão e Poesia: Substantivos Femininos

Quando:26 à 30/10 das 18h às 20h

Conteúdos:

DETALHAMENTO DAS AULAS

Aula 1 – EMOÇÃO E RAZÃO – para a dinâmica de apresentação, serão apresentados os conceitos de emoção (enquanto reação corporal) e sentimento (interpretação racional da emoção). Os participantes serão convidados a olhar-se no espelho para fazer sua autodescrição e apresentação ao grupo. Num segundo momento, serão partilhadas questões sobre a força da linguagem simbólica e sua importância para a poesia.

Aula 2 – CONEXÃO COM A MÃE – a mãe terra/natureza, a mãe pátria, a língua materna, a mãe espiritual e a mãe literal, que nos gerou, são as potências exploradas no segundo encontro. A conexão com essas forças será buscada a partir de uma vivência em que os participantes serão convidados a sentar/deitar em posição fetal e serão conduzidos a uma meditação/visualização. Em seguida, individualmente, todos escreverão sobre a experiência e os textos devem ser partilhados no final.

Aula 3 – FORÇA E DELICADEZA – os substantivos femininos força e delicadeza serão experimentados a partir da atenção voltada à respiração, da evocação de memórias pessoais (de acolhimento e superação) e da manutenção de posições do yoga (adaptáveis para todos os corpos). A partir da conexão com a paixão de vida, que reside no interior de cada um, pretende-se canalizar a energia criativa para a escrita individual. Ao final, os textos serão trocados entre os participantes, que apresentarão e farão observações sobre a produção dos colegas, exercitando força e delicadeza no trato com o trabalho do outro.

Aula 4 – IMAGENS E POESIA – o encontro começa com a leitura de textos de poetas consagradas da língua portuguesa, previamente escolhidas pela professora e pelos participantes. Após uma breve conversa sobre forma e conteúdo dos poemas, serão apresentadas aos participantes fotografias (que remeterão aos temas anteriormente trabalhados: emoções, sentimentos,maternidade, delicadeza e força), a fim de que, em grupo, produzam e compartilhem os textos criados.

Aula 5 – A MORTE, AS MORTES – Para o fechamento, as representações sobre a morte serão discutidas. Trabalharemos a potência dessa palavra, substantivo feminino cujo significado marca, por contraste, a existência da vida. Partiremos da leitura do conto da Mulher Esqueleto, presente no livro ‘Mulheres que correm com lobos’, de Clarissa Pinkola Estés, para produzir textos de despedida da oficina e de boas-vindas ao novo que se apresenta depois da experiência vivida. Mais informações pelo telefone (55) 34222129 ou (55) 999230571.

