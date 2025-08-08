Alegrete terá oficinas literárias com escritora finalista do Prêmio Jabuti

A cidade de Alegrete será palco de duas oficinas imperdíveis do projeto Arte da Palavra – Circuito Criação Literária, promovido pelo Sesc Brasil. Quem comanda a atividade é a escritora Jô Freitas, autora do livro Goela Seca, finalista do Prêmio Jabuti 2024.

Com o tema “Escrita Criativa em Cenopoesia / Spoken Word, Slam, Sarau”, a proposta une poesia, performance e oralidade, proporcionando uma experiência literária única. O projeto tem a parceria da Biblioteca do Campus Unipampa Alegrete.

As oficinas são gratuitas e abertas ao público em geral acontece no dia 14 de agosto (Quinta-feira) – das 19h às 21h, na Biblioteca da UNIPAMPA – Alegrete.

No dia 15 de agosto (Sexta-feira) – das 08h30 às 11h, na Biblioteca da Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira – CIEP – Alegrete, a atividade será voltada para os estudantes. Inscrições gratuitas pelo WhatsApp: (55) 98423-6348.

Com uma carreira marcada por experiências internacionais e forte atuação em saraus, oficinas e projetos literários, Jô Freitas traz sua primeira turnê nacional por 8 estados e 12 cidades brasileiras. Alegrete faz parte desse circuito que valoriza a palavra falada como ferramenta de expressão, arte e transformação social.