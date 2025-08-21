Alegrete terá painel sobre o poder de compra do segmento público

21 de agosto de 2025 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Na próxima quarta-feira (26), às 9h30, acontece no Salão de Atos da OAB, subseção Alegrete o painel “Compras Públicas: os benefícios de vender para o governo”. Tudo de compras públicas e vendas ao governo serão abordados na atividade.

Sérgio Prates – Secretário de Administração, Geraldo de Mendonça – Diretor de Compras e Licitações, Adão Severo – Administrador da Secretaria de Administração (PMA), serão palestrantes do evento. A mediação ficará a cargo de Fernando Lucas – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Será um espaço para orientar empreendedores e fornecedores locais sobre como acessar o mercado de compras governamentais e ampliar oportunidades de crescimento. Participe e fique por dentro das vantagens de vender para o setor público.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários