Alegrete terá painel sobre o poder de compra do segmento público

Na próxima quarta-feira (26), às 9h30, acontece no Salão de Atos da OAB, subseção Alegrete o painel “Compras Públicas: os benefícios de vender para o governo”. Tudo de compras públicas e vendas ao governo serão abordados na atividade.

Sérgio Prates – Secretário de Administração, Geraldo de Mendonça – Diretor de Compras e Licitações, Adão Severo – Administrador da Secretaria de Administração (PMA), serão palestrantes do evento. A mediação ficará a cargo de Fernando Lucas – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Será um espaço para orientar empreendedores e fornecedores locais sobre como acessar o mercado de compras governamentais e ampliar oportunidades de crescimento. Participe e fique por dentro das vantagens de vender para o setor público.