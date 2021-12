Alegrete terá quadra de Basquete 3 X 3 no bairro Vera Cruz

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informa a aprovação de projeto para construção de uma quadra de basquete na modalidade 3 X 3, atendendo aos requisitos da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Esta grande conquista está sendo comemorada pelos adeptos do basquete em Alegrete que, com mais de 10 anos praticando a modalidade de 3 x 3, foram decisivos para a elaboração de um projeto e solicitação do respectivo recurso para a quadra.

“Nosso basquete será referência na região” – aposta Arthur Rutra Machado, um dos atletas e incentivadores da modalidade.

Arthur manifestou também seu agradecimento aos envolvidos no projeto, tais como o prefeito Márcio Amaral, à secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero, ao engenheiro Alisson Cooper (responsável pela execução do projeto) e ao diretor de Esportes, Emerson Coelho, pelo empenho no encaminhamento do pleito dos atletas.

Por sua vez, Marcelo Alves, também adepto do Basquete 3 x 3, salientou sobre a importância da união dos atletas, que não medem esforços para os avanços da modalidade em Alegrete.