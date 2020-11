De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, abstenção em Alegrete chegou a 33,22% na eleição do último dia 15 de novembro.

Alegrete teve mais de 19 mil pessoas que não votaram nesta eleição

No total de 58. 603 eleitores registrados, 19.469 deixaram de votar aqui no Município. Essa foi uma das maiores abstenções, devido em parte a pandemia dos que decidiram não sair de casa para votar e dos que moram fora da cidade.

Dos 39.134 alegretenses que votaram em Alegrete, foram registrados 37.100 votos válidos e 832 votos nulos. O Prefeito Márcio Amaral (MDB) foi reeleito com 16.038 votos para o mandato de 2021 a 2024.