Alegrete teve situação de emergência homologada por Leite e reconhecida em Brasília

Conforme publicado no Diário Oficial no último dia 27 de junho de 2025, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, homologou a situação de emergência de Alegrete decretada em 3 de junho de 2025.

O processo de situação de emergencia é um trabalho administrativo da defesa civil que começa após o acontecimento do desastre com a busca de informações, laudos e relatórios que possam quantificar os danos, prejuizos e os gastos pelo município com ações de resposta.

“O processo visa a busca de recursos e apoio para as ações de resposta e reestabelecimento aos eventos adversos”, destacou o diretor da Defesa Civil no município Adão Roberto. A montagem do processo conta com o importante apoio da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil.

Conforme o Decreto Nº 58.237, de 27 de Junho de 2025, homologa Situação de Emergência no Município de Alegrete. O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V, da Constituição do Estado, e de conformidade com o art. 7º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e com a Portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional , bem como o constante no processo administrativo nº 25/0804-0001123-3,

Decreta:

Art. 1º Fica homologada a Situação de Emergência no Município de Alegrete, em toda a sua área rural e em parte da área urbana, especificadamente nos bairros Vila Nova, Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio, Macedo, Vila Isabel, Ibirapuitã, Promorar, São João, Renascer e Centenário, conforme declarado pelo Prefeito no Decreto Municipal nº 267, de 3 de junho de 2025, em razão da ocorrência de Chuvas Intensas, Classificação 1.3.2.1.4 – COBRADE.

Em Alegrete, um levantamento prévio apurou que cerca de 170 famílias, mais de 400 pessoas foram afetadas pela inundação do Rio Ibirapuitã que registrou 12m acima do nível, a segunda cheia em menos de 30 dias. A Defesa Civil está disponibilizando um formulário para preenchimento de todas pessoas que tiveram que sair de casa com a inundação. Além de um aporte financeiro disponibilizado pelo governo aos cidadãos afetados, o município deverá receber incremento financeiro por conta desse desastre natural de junho.