Alegrete| Três acidentes simultâneos envolvem motos e carros e deixam feridos

Na noite desta terça-feira (29), a Brigada Militar de Alegrete atendeu a três acidentes de trânsito ocorridos quase simultaneamente em diferentes pontos da cidade. Em todos os casos, os sinistros envolveram colisões entre carros e motos, resultando em feridos que foram encaminhados para atendimento médico.

O primeiro acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Charrua com a Avenida Tiaraju, na zona leste de Alegrete. Conforme informações da Brigada Militar, o condutor de um veículo Gol trafegava no sentido do bairro Santos Dumont em direção ao bairro Centenário. No mesmo momento, uma motocicleta Biz seguia pela Avenida Tiaraju, quando ocorreu a colisão. Na moto estavam pai e filha, que foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados à Santa Casa de Alegrete.

O segundo caso ocorreu no cruzamento da Avenida Assis Brasil com a Rua Severino Ribeiro, no centro da cidade. Segundo relato, a condutora de um veículo Clio, ao atravessar a Avenida Assis Brasil, colidiu com um motociclista que trafegava pela preferencial no sentido centro. O condutor da moto sofreu ferimentos e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O terceiro acidente foi registrado no cruzamento da Rua Brigadeiro Oliveira com a Rua Bento Gonçalves. Nesse caso, o condutor de um Uno, que trafegava pela Brigadeiro Oliveira, realizava uma manobra para acessar a Rua Bento Gonçalves quando uma motocicleta Honda Titan, que seguia na mesma direção, colidiu com o carro. O motociclista também ficou ferido e foi encaminhado à Santa Casa.

Todos os acidentes foram atendidos pela Brigada Militar e pelo Samu.