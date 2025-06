Alegrete | Três entidades, um só propósito: evento solidário lota Clube Caixeiral

A ONG OPAA, a APAE e a Liga Feminina de Combate ao Câncer promoveram juntas o evento, que lotou o Clube Caixeiral, com o objetivo de angariar fundos para o trabalho voluntário que realizam: a Liga no apoio a pessoas com câncer, a OPAA na proteção e cuidado de animais, e a APAE com sua atuação única e diferenciada no atendimento a pessoas com necessidades especiais no município.

Equipe da OPAA, Liga de Combate ao Câncer e APAE de Alegrete

Nara Leite, voluntária e presidente da ONG OPAA, que junto com várias amigas integra a entidade em prol da causa animal, destacou que o evento foi muito bom e contou com a participação de 450 pessoas, em uma demonstração de que o público presente reconhece a importância do trabalho dessas entidades para a comunidade de Alegrete.

Artur Lemos em seu instagran

Ela informa que o evento contou com a presença de diversas autoridades, como Artur Lemos, chefe da Casa Civil; o deputado Frederico Antunes; dois desembargadores aposentados do TRT; a juíza do Trabalho de Alegrete; além de representantes de várias entidades, como o Coral de Alegrete, o Sindicato da Alimentação, o Grupo Tradicionalista do Banrisul e a OAB, que também esteve representada com uma mesa. A Secretaria da Saúde marcou presença, assim como o prefeito Jesse Trindade, o prefeito Luciano Belmonte e os vereadores João Monteiro e Pedro Paraíso.

Só em doações e patrocínios, Nara Leite informa que foi alcançada a marca de R$ 150 mil, valor que será dividido entre as três entidades.

