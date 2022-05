Alegrete Tudo comemora 8 anos

Neste dia 12 de maio, o site de notícias nascido em 2014, que busca informar todas as notícias e fatos importantes da cidade, região e do mundo, mas principalmente o que se refere à aldeia, completa oito anos de atividades.

O PAT “nasceu” pela iniciativa e visão de vanguarda do diretor, Jucelino Medeiros. Atualmente, é uma das referências para quem busca saber o que acontece por aqui, na 3ª Capital Farroupilha.

Previsão de frio e até geada para os próximos dias em Alegrete

O trabalho exige que a equipe esteja sempre muito atenta a tudo que acontece na cidade e interior, para que o mais rápido possível cada post seja redigido e colocado na rede, sempre fundamentado em fontes confiáveis.

O enfoque é tão amplo, que diariamente são postadas notícias de todos os segmentos, obituário (uma das sessões mais visitadas), até amenidades, e a participação de internautas de Alegrete e de fora.

Isso tudo é para o leitor que prestigia e nos acompanha diariamente, porque é para ele que devemos o maior respeito e consideração.

Como o nome sugere, o Alegrete Tudo está atento a todos os acontecimentos que fazem nosso cotidiano. Atualmente, entre todas as redes no Facebook, Twitter, Grupos e Instagram, são mais 135 mil seguidores de todos os locais do Brasil e do Exterior. Muitos alegretenses desgarrados fazem parte diariamente do PAT.

O relatório do Google Analitycs mostra, também, que atualmente milhares de alegretenses, espalhados por cidades gaúchas, de fora do Estado e País, acessam diariamente o Portal, são mais de 4, 5 milhões de pageviews/mês.

Obrigado pela confiança dos leitores e anunciantes. Esse incentivo e confiança são decisivos para que continuemos crescendo.