Alegrete | Última sessão do semestre é marcada por votação que extingue Lei que regulamentava Samu Mental

A sessão contou com a presença de 13 vereadores, sendo registradas as ausências de Joceli Oviedi e Rudi Pinto, que cumprem agendas fora do município.

Durante a sessão, foram lidos e votados diversos pareceres, além de respostas a pedidos encaminhados pelos vereadores ao Poder Executivo.

A partir desta quinta-feira (11), a Câmara entra em recesso parlamentar, retornando com as sessões ordinárias no dia 1º de agosto. Durante o período, os gabinetes permanecerão abertos para atendimento à comunidade.

Entre os presentes na sessão estavam o vice-prefeito Luciano Belmonte e a secretária municipal de Saúde, Heilli Temp. Eles acompanharam a votação que extinguiu a Lei Municipal nº 6.820/2024, que regulamentava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Mental Municipal (SAMU Mental) em Alegrete.

Conforme explicou a secretária Heilli Temp, as duas bases do SAMU já existentes no município absorvem o atendimento de urgência mental. Ela destacou ainda que não existe uma legislação municipal para regulamentar o SAMU, pois o serviço é normatizado em nível estadual.

Câmara de Vereadores de Alegrete

Luciano Belmonte e Heili Temp