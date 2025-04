Alegrete| Valor dos programas assistenciais do governo federal quase equivalem a folha do funcionalismo municipal

A reportagem do PAT buscou informações junto à Prefeitura de Alegrete e Secretaria de Assistencial Social para entender quais os reais impactos desses benefícios na economia do Município.

Alegrete conta com 12 347 famílias cadastradas no CAD Único. Atrelado isso, diversos outros benefícios como o Bolsa Família e Benefício da Prestação Continuada (BPC) para idosos e pessoas com deficiência, giram milhões na economia municipal.

O Bolsa Família por exemplo, 3.678 famílias beneficiárias do Programa, tendo como benefício médio mensal o valor de R$665,85, injeta em média, na economia local, R$2,449.012,00. Um dos fatores básicos para receber os valores do Governo é estar com o dados do cadastro atualizados.

Já no benefício do (BPC) beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, atualmente o benefício registrou a marca de 3.291beneficiados, sendo: 2.028 pessoas com deficiências e 1.263 idosos, movimentando na economia local R$4.995.804,96, em média por mês em Alegrete.

Num comparativo bem básico, segundo dados da secretária de finanças de Alegrete, a folha de pagamento da Prefeitura Municipal, no último mês de março, girou em torno de R$ 9.827.773,47, quase dez milhões de reais. Isso denota mostra o impacto desses benefícios na economia local, pois equivale a folha do funcionalismo público no de giro de capital no Município.

A reportagem do PAT conversou com Fabiana dos Santos, que tem um filho e atualmente faz parte e usufrui do Bolsa Família. Segundo ela, o Programa já é utilizado por ela por mais de 4 anos e boa parte do sustento que sua família vem é através do Governo.”Olha, eu uso o Bolsa Família para praticamente alimentar meu filho, questão de leite, arroz, feijão, um achocolatado e se sobrar eu costumo ver algo que ele precisa, um tênis, um agasalho, mas é hoje a principal renda da família”, destacou a alegretense.

Outro fator abordado pela reportagem foi o questionamento com alguns empresários do comércio alegretense, sobre o valor expressivo que é injetado na economia. O fator surpresa entre eles foram unânimes, pois todos eles não sabiam que o valor era tão expressivo e sendo um dos principais vetores de incremento em diversos setores da economia local.